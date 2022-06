Joaquín Gómez dijo que Ingrid Betancourt podía hasta fritar carne en su secuestro

En su polémica intervención ante la JEP en el marco de las audiencias de reconocimiento de la extinta guerrilla de las Farc, el excomandante de ese desmovilizado grupo armado Joaquín Gómez además de señalar que los malos tratos fueron por mala “formación de sus subalternos”, indicó que durante su cautiverio, Ingrid Betancourt podía incluso hasta “fritar carne”.

“En el caso de Ingrid y Clara, y ella pueden desmentirme, si uno llegaba a su campamento y no las conocía tampoco sabía que eran secuestradas, ellas estaban ahí cuando les provocaba fritaban carne, fritaban no sé qué, estaban libres” sostuvo ante la JEP el excomandante de las Farc.

Esas polémicas afirmaciones motivaron la respuesta de la excandidata presidencial quien afirmó que ese tipo de declaraciones solamente revictimizan a las víctimas, revelando que el único olor que recordaba era el de los huevos que freían los guerrilleros y que ellos no probaban.

“Yo creo que esto es una manera de revictimizar a las víctimas, obviamente pues nunca hubo carne creo que la única carne de la que yo me acuerdo fue un guío que mataron y que cortaron en pedazos y obviamente nosotros nos rehusamos a comer esa serpiente” señaló Betancourt.

Asimismo, descalificó a Joaquín Gómez en sus afirmaciones donde señaló que ellos no buscaron expresamente secuestrar a Íngrid Betancourt, dando pie más bien a una casualidad. Para Betancourt esas aseveraciones son falsas señalando que el único vehículo que fue detenido ese día fue en el que ella se transportaba.

“Yo supe en el momento en que me secuestraron hablando con la guerrillerada que me secuestró, eran un grupo de 10, yo les pregunté: ustedes ¿cómo supieron que yo iba a pasar por la carretera y me dijeron, a nosotros nos advirtieron del aeropuerto, ellos venían por mí, ellos sabían que yo cogía esa carretera antes de que yo pasara pasaron muchos carros, había un operativo de seguridad, o eso me dijo a mí el gobierno que esa es la otra mentira,que me dijeron que a mí me hubieran advertido, si lo hubieran hecho yo no iba a correr riesgos”, indicó.

Adicionalmente y volviendo a la declaración de Joaquín Gómez, el excomandante del Bloque Sur de las Farc enfatizó en que solamente trató “dos veces con secuestrados”, afirmación rechazada por las víctimas. También sostuvo sobre las torturas a los secuestrados en que a diferencia de sus subalternos quienes según Gómez no tenían “preparación” y a quienes responsabilizó totalmente por esos crímenes, él sí la tenía y no incurrió en ello.