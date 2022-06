Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, negó haber ordenado torturas a secuestrados

Durante el reconocimiento de las extintas Farc por secuestro sobre militares y policías, el excomandante de la extinta guerrilla Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ se mostró sorprendido por los relatos de los integrantes de la Fuerza Pública víctimas del cautiverio, y sostuvo que nunca ordenó torturas hacia los secuestrados, endilgando la responsabilidad en sus subalternos.

“Yo quisiera decir hombre yo ordené esto u ordené aquello, porque además no lo hubiera ordenado. A mí no me cabe en mi cabeza que nuestros mandos hayan actuado o hayan permitido eso en medio de la vorágine de la guerra” sentenció ante los magistrados.

Lo anterior, tras las críticas que realizó el sargento de la Policía César Augusto Lasso, quien calificó como “vago” y “simple” el reconocimiento realizado hasta el momento por los exintegrantes del secretariado, preguntándose que no han revelado quién dio la orden.

“El reconocimiento de las verdades de ustedes que he escuchado en el transcurso de la mañana han sido simples o vagos, no he escuchado de ninguno yo di la orden, yo ordené que se hiciera esto o aquello, simplemente el secretariado esto, los mandos medios aquello, y queremos verdades para sanar las heridas” afirmó Lasso cuestionando a los excomandantes de las Farc.

Entre las víctimas militares que entregaron su relato se encuentra el coronel del Ejército Raimundo Malagón, quien detalló a la JEP que fue amarrado con cuerdas a varios árboles, y tras pedir una mejora en sus condiciones por estar aislado, la respuesta fue ponerle cadenas. Es más, durante la audiencia narró la forma en la que fueron torturados tras la fuga de John Frank Pinchao.

“Empieza la peripecia por medio de esa selva, nos adentramos en un congo, una canoa larga de tres metros por quince tal vez, y nos introducen ahí a quince soldados en un espacio reducidísimo descalzos, en medio de ollas, una motosierra, gasolina y encadenados de a dos, si se volteaba el bongo era muerte fija, y ponen la carpa de camión y se nos sientan encima, hubo momentos de asfixia, uno buscaba un huequito para poder respirar” manifestó el coronel Malagón.

Por otra parte, el oficial Olmes Johan Duque expresó que fue usado como escudo luego de ser secuestrado y que sufrió violación sexual, por cuenta de haber dado de baja a la pareja de un guerrillero en el combate en el que cayó en manos de las Farc.Además, cuestionó gravemente lo que considera el abandono institucional, señalando que en varios años la Policía no le ha permitido ascender, y sigue sin ser reconocido y reparado por la Unidad de Víctimas (denunció que lleva 7 años en medio de ese padecimiento).