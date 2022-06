Avalancha de críticas por designación de Roy Barreras como presidente del Senado

Después de que la senadora María José Pizarro anunciara que, en reunión con el presidente electo, Gustavo Petro, se eligió al senador Roy Barreras para la presidencia del Senado, las reacciones negativas ante la decisión no se hicieron esperar.

Empezando por el excandidato a la presidencia Federico Gutiérrez, quien no dudó en criticar directamente y poner en duda este nombramiento, afirmó que no le hará un bien al país: “dijeron que eran el ‘cambio’. Evidentemente no lo son. Es más, son el ‘cambio’ para empeorar.”

A quien tampoco le gustó el anuncio fue a Ingrid Betancourt, quien dijo que esta “primera movida de Roy Barreras como presidente del Congreso, es la manera en la que Petro le entrega la chequera a los bandidos. Triunfan las maquinarias. #Bienvenidos al pasado”.

Recordemos que Roy Barrera hace unos días había decidido aislarse totalmente de la campaña de Gustavo Petro, para, según él, no seguir siendo usado como blanco de ataques contra el entonces candidato presidencial, después de hacer parte de los videos relacionados con el Pacto Histórico en que se escucha al senador hablando peyorativamente de los contendores políticos de Petro.