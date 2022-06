Hay plazo hasta fin de mes para pagar prima de servicios a trabajadores domésticos

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, Isis Andrea Muñoz Espinosa, hizo un llamado a los empleadores y particulares para que se pague a tiempo la prima de servicios a los trabajadores domésticos, recordándoles que a más tardar hasta el 30 de junio hay plazo para hacer dicho trámite.

Así las cosas, según datos suministrados por la cartera laboral, de los 635 mil trabajadores ocupados en actividades de servicio doméstico hasta la fecha se ha cancelado el 21,6 % de las primas de servicios.

En el grupo de trabajadores domésticos se encuentra toda persona natural que presta sus servicios a los hogares en tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, jardinería, conductor de familia y cuidado de finca, niñeras y mayordomos.

Le puede interesar: A partir de este año los pensionados en Colombia gozan de doble beneficio: MinTrabajo

Frente a los trabajadores domésticos que aún no reciben el pago de su prima, la viceministra Muñoz dijo “esto no quiere decir que las demás personas que trabajan en esta ocupación de servicio doméstico no tengan el derecho de recibir la prima de servicios, por lo cual invitamos también a todos los empleadores a que formalicen a estas personas que se encuentran desarrollando esta actividad para que puedan ser acreedores al derecho de prima de pago de servicios”.

Según lo estipulado por la ley, el pago de la prima de servicios corresponde a 30 días de salario por año, el cual debe reconocer en dos pagos: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad en los primeros 20 días de diciembre.

Para el mes de abril de 2022 se estima que se ocuparon 635 mil personas como empleados de servicio doméstico, con un aumento de 185 mil personas frente al mismo mes de 2021. El 93,4% de los ocupados en servicios domésticos corresponde a mujeres.

Finalmente, la cartera laboral recordó a los empleadores que no cumplan con el pago de la prima, que podrán enfrentar investigaciones y posteriores sanciones.