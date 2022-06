Los relatos del horror de las víctimas de secuestro de las Farc

Un grupo de los familiares de las víctimas de secuestro por control territorial, relataron a la JEP y cara a cara con el secretariado de las Farc, los graves crímenes que padecieron sus seres queridos, quienes fueron secuestrados y muchos de ellos desaparecidos en manos de la extinta guerrilla.

Uno de los relatos más estremecedores fue el de Vladimiro Bayona, exnotario de Barbosa (Santander) y padre de Alexander González, joven estudiante quien fue secuestrado, asesinado y desaparecido junto a otro joven. Bayona, mirando fijamente a Pablo Catatumbo, le pidió “por compasión” que le dijera dónde fue enterrado su hijo, acusándolo de saber el lugar en el que se encuentran sus restos.

“Yo se que usted sabe (dirigiéndose a Catatumbo) donde está enterrado mi hijo, no es más sino que haga un esfuerzo, haga un esfuerzo por compasión con nosotros, ya nosotros sabemos. Hasta hace 5 años nos enteramos que nuestro hijo ya no era vivo. Le clamo con mi voz de padre” sentenció Bayona.

De acuerdo con Bayona, no odia al antiguo secretariado, pero “no los puedo perdonar, sin saber dónde están los restos de mi hijo”, para de esa manera sellar el dolor que lo ha embargado a él y a su familia.

Otra de las narraciones de las víctimas fue la de Aura Saavedra, hija de Osser Saavedra quien integró un grupo de 5 vendedores que fueron secuestrados en 2005 en La Uribe (Meta). De acuerdo con Saavedra entre lágrimas, que incluso la llevaron a interrumpir varias veces su relato, su padre pidió que los guerrilleros lo mataran, para evitar más sufrimiento.

“Él suplicó que lo mataran para no seguir viendo las aberraciones a las que estaban siendo sometidos, es un daño irreparable, ustedes fueron los encargados de destruir la vida de las familias de los secuestrados” indicó.

Incluso, detalló que el colmo de la barbarie fue que uno de los cautivos fue liberado en un carro, para que supuestamente llevara pruebas de supervivencia, pero la realidad es que era un carro bomba con el cual querían atacar una guarnición militar. Para Saavedra, los excomandantes de las Farc han quedado en deuda, y su reconocimiento ha sido “parcial”.

Sobre el mismo caso también intervino Menfis Molano, hija de Jesús Antonio Molano, desaparecido en el mismo secuestro colectivo, quien indicó que luego de escuchar en las audiencias a los exintegrantes del secretariado no está muy convencida de su perdón de corazón. Es más, señaló que los crímenes de la extinta guerrilla no son menores a los de los nazis y que en el secuestro se llevaron hasta una mujer en estado de embarazo.

“En sus corazones y en sus mentes jamás ha estado la verdadera intención de reparar a las víctimas, como lo mencionó Sigifredo López ustedes no pueden pasar de agache, tienen la obligación con el mundo entero de reparar a las víctimas, porque sus crímenes no son menores a los cometidos por los nazis” afirmó.

Además de Vladimiro, de Aura y de Menfis, otra de las víctimas que entregó su narración fue Olga Esperanza Rojas, esposa del sargento José Vicente Rojas secuestrado y desaparecido por las Farc en Urabá. La señora Esperanza, adscrita a la fundación Funvides, afirmó que ante la falta de respuestas así como de colaboración por parte de las entidades del estado, pensó hasta en el suicidio.

“La sociedad me ha maltratado por buscar a mi esposo, la primera vez que fui a poder la denuncia, un procurador me dijo que qué venía a hacer aquí, que si no lo busca el Ejército menos él, ese día pensé en quitarme la vida, pero una voz, yo digo que es Dios, me dijo ¿y sus hijos? no sé cómo Dios me ha dado fortaleza” indicó.

Asimismo, pidió al antiguo secretariado de las Farc entregar información de un sargento, quien fue secuestrado, asesinado y desmembrado, pero no todos sus restos fueron entregados a la familia, indicando que necesitan que las extintas Farc les ayuden a completar el cuerpo.