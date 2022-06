Ponencia mantendría en firme la elección de 7 magistrados de la Corte Suprema

La W logró establecer que la ponencia que estudiará la próxima semana el Consejo de Estado, sobre la demanda contra elección de siete magistrados de la Corte Suprema, negaría las pretensiones de los demandantes y dejaría en firme el nombramiento de los magistrados Fabio Ospitia Garzón, Hugo Quintero Bernate, Gerson Chaverra Castro, Francisco José Ternera Barrios, Omar Ángel Mejía Amador, Iván Mauricio Lenis Gómez y Luis Benedicto Herrera Díaz.

La discusión será la próxima semana y es muy probable que no se tome pronto porque las decisiones de la Sala Plena comúnmente se prolongan. Sin embargo, fuentes consultadas explicaron que para una mayoría del Consejo de Estado esa elección no se hizo de manera irregular y que el quórum decisorio no se afectó en ese momento.

Lo anterior porque el 26 de febrero de 2020, los 16 magistrados, que en ese momento estaban en curso, no pudieron ponerse de acuerdo para llenar sus vacantes y, al día siguiente, la Corte se quedó con 15 magistrados tras la terminación del periodo del magistrado Ariel Salazar.