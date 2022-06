Alcaldía de Cartagena retira permiso que había dado para corralejas en Bayunca

Las corralejas ya están instaladas, pero no podrán abrirse al público como lo tenían previsto. Crédito: Cortesía.

La secretaria del Interior de Cartagena, Paola Pianeta Arango, anunció este martes que la administración distrital decidió retirar el permiso que había dado hace un par de semanas para la realización de las fiestas en corralejas en el corregimiento de Bayunca.

Esas fiestas estaban previstas para realizarse entre el 1 y 4 de julio y la propia Pianeta había indicado que se trataba de un espacio tradicional que activaría la economía en esa población al norte de la capital de Bolívar.

Ahora, al retirar el permiso señala que la estructura, que ya está lista para las fiestas, no cumple con los requerimientos técnicos. “Acabó de culminar una visita técnica y lo que arrojó es que no se está cumpliendo con las especificaciones técnicas para el montaje de este tipo de escenarios y teniendo en cuenta el antecedente en Tolima, la decisión que ha tomado la administración es que se niegue el permiso de la realización de las corralejas”, dijo.

El anuncio de la funcionaria está basado en una visita realizada por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), que determinó que la estructura no cumple con las características mínimas necesarias y, por lo tanto, no tienen permiso.

“No cumple con normatividad sismo resistente, no cuenta con un Plan de Manejo de Riesgos y adicional a eso, la zona en donde está construida presenta problemas de estabilidad del terreno. La OAGRD también dejó constancia que al montaje de la estructura no aportaron los diseños ni la supervisión de la construcción por parte de un ingeniero estructural, que debe ser contratado particularmente”, dijeron desde esa entidad.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres también encontró madera saturada en la zona de palcos, clavos en mal estado, así como afectaciones en algunas de las columnas producto de la saturación de agua que actualmente presenta el terreno, por el que, además, atraviesa un arroyo que podría generar inundaciones producto de las lluvias que se esperan.