“Quiero volver a la F1″: Nikita Mazepin, piloto ruso

Nikita Mazepin, piloto ruso vio rescindido su contrato con Haas en marzo y lo mismo ocurrió con el vínculo de patrocinio de la empresa rusa Uralkali, que ahora exige al equipo, por vía judicial, la devolución del dinero aportado para la temporada 2022 de Fórmula Uno. Mazepin considera injusta la decisión de la escudería ya que estaba dispuesto a competir como neutral, de acuerdo con lo establecido por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) con respecto a los rusos.

La nueva fundación, que lleva el nombre de ‘We compete as one’ (Competimos como uno) se financia, precisamente, con el dinero que Uralkali había destinado para patrocinar al equipo. La empresa considera que Haas cometido una acción injustificada al rescindir el contrato con efectos inmediatos.

¿Cuál es el propósito de esta fundación?

“Queremos ser útiles a los atletas que han perdido la oportunidad de trabajar o competir al más alto nivel por razones que no tienen que ver con el deporte, en este caso, decisiones políticas. Estoy convencido de que los que pueden ayudar son los que tienen conocimiento sobre cómo ayudar. Cuando perdí mi contrato en marzo me convertí en esa persona, sentí en cada parte de mi cuerpo que tenía que ayudar y por eso la fundación ya está lista con los primeros deportistas a los que queremos ayudar”.

¿Se esperaba la expulsión del equipo en marzo? ¿Fue una sorpresa?

“Definitivamente no lo vi venir. Aunque estaba sintiendo la tensión y más o menos podía asumir o presumir que algo así podía pasar la verdad fue sorpresivo y más que todo digo sorpresivo porque me imaginé que si una situación así fuera a pasar, tal vez de la escudería me iban a llamar o iban a reunirse conmigo, pero eso no fue lo que pasó, simplemente me enviaron un mail de parte del abogado de la escudería y perdí su contrato”, dijo.

¿Cree que las puertas de la F1 están cerradas para usted o quiere regresar?

“Quiero volver a la F1. Psicológicamente soy un optimista, puedo hacerlo. Además, sigo activo, sigo entrenando, dedicado al deporte y, de hecho, estaré dentro de muy pocos días en mi primera carrera de Rally, lo cual es una buena proyección de cara a volver a la F1. Si la llamada viene, estaré listo y seré más maduro y mejor que cuando me fui. El tiempo va pasando y uno va recibiendo más información y se vuelve mejor. Soy muy joven y aún puedo volver y volver mejor”

Hace días se supo que usted demandó a Haas, su antiguo equipo. ¿Ya arreglaron algo o la situación sigue siendo la misma?

“La situación sigue siendo la misma. No se ha arreglado nada y siguen demandados por mí. No me han pagado”

Escuche la entrevista completa aquí: