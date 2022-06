No tenemos ni acetaminofén: Trabajadores de la Subred Centro oriente

Bogotá

W Radio pudo conocer la grave crisis que se vive en la Subred Centro Oriente en Bogotá, adscrita a la Secretaría de Salud y quien es gerenciada por Yiyola Peña, tras la suspensión de la pasada gerente.

Las denuncias van desde una masacre laboral hasta falta insumos para el personal médico y escasez de medicamentos para pacientes, por lo que varios de ellos han tenido que comprarlos sacando dinero de su bolsillo.

“La doctora Yiyola Peña quien es la actual gerente (e) que se posesiona el pasado 29 de abril tras una suspensión temporal de Claudia Ardila, la Gerente posesionada del cargo, allí inicia una serie de inconsistencias cuando la doctora Yiyola toma posesión y se evidencia el pasado 10 de mayo, a 11 días de su posesión sin argumentos y causa alguna decide de manera arbitraria y sin escuchar decide dar por terminado los contratos de prestación de servicios de aproximadamente 60 personas.”

Liliana insistió en que “veníamos con unos contratos y finalizaban el 10 de mayo porque se hicieron cortos para a partir el 10 de mayo continuar los proceso, ella toma la decisión de no renovar ningún contrato, toda la subgerencia queda sin personal de auditoría, sin enlaces sin técnico y quedó el proceso fracturado, es el eje ambiental de la prestación la subgerencia, nunca nos dieron la cara y nos dijeron el por qué.”

Sobre la respuesta que dio el distrito, de que ya no se necesitaban los servicios del personal despedido, Liliana agregó: “el falso, el personal idóneo son personal de salud especialidad en auditoría en salud, todos los que hacían parte todos eran profesionales de diferentes disciplinas, todos especialistas, tan así es que resultado de ello fue el logro de acreditación de salud.”

Por su parte W Radio también conoció el testimonio de Andrés quien agrega, que no hay insumos ni medicamentos en la SubRed Centro Oriente, de hecho, algunos pacientes les ha tocado comprar los medicamentos en droguerías de barrio. “Llevamos en una situación crítica un poco más de 3 meses, desde que se suspendió la gerente e incluso desde antes.”

“Estamos en una situación con dispositivos y de medicamentos muy graves en la Subred, lo cual es debido a una deuda de cartera con los proveedores, esto nos ha llevado a que tengamos un suministro cortado de muchos medicamentos y dispositivos, por ejemplo, no tuvimos bolsas para drenaje urinario para pacientes que estaban sondados, no tuvimos jeringas, tenemos problemas con antibióticos.”

“La gestión se ha hecho pero los proveedores no están dispuestos a dispensar los medicamentos, los proveedores no están en disposición de generar medicamentos con justa razón, no hay una solución de fondo para este tema, mientras esto sale a licitación pueden pasar 2 meses, en este momento no contamos en la Subred con un solo acetaminofén.”