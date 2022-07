Concejales cuestionaron el cierre de cuatro hospitales en Barranquilla

En medio de un debate de control político por la preocupación de la operación de la red pública de salud en la capital del Atlántico, el concejal Óscar David Galán denunció el cierre de varios Pasos y Caminos, además de las afectaciones que les ha provocado a la comunidad estás decisiones.

El cabildante también señaló que no es posible que los centros de salud de los barrios: ‘Alfonso López’, ‘La Chinita’, ‘Villate’ y ‘San Felipe’ dejaran de funcionar sin que la ciudadanía conociera las razones.

“¿Cómo así que aquí se cierran Pasos y Caminos y la comunidad ni se entera? Si no que les cerraron el Paso y ya. No le explican a la gente, la gente no tiene ni idea de por qué. Yo he hablado con las personas que habitan estos Pasos del barrio ‘Villate’, del barrio ‘San Felipe’ y la gente no tiene ni idea del por qué les cierran su hospital. ¿Eso qué es? Eso no está acorde al modelo de ciudad que nosotros hemos aprobado aquí en esta corporación”, afirmó Galán.

Adicionalmente, los cabildantes cuestionaron el manejo del operador MiRed IPS, empresa mixta de la que no han recibido el informe de interventoría y de la que desconocen tantos la inversiones como las utilidades.

Asimismo, se mostraron preocupados ante la demora en la entrega de las obras del Hospital de Barranquilla, que tiene seis años siendo intervenido .

Por su parte, la Secretaría de Salud del Distrito señaló que los cierres obedecieron a lo que llamaron una optimización del servicio para mejorar la oferta institucional.