Petro anunció no eliminar el 4x1000: ¿Qué es y en qué consiste este impuesto?

De acuerdo con el anuncio por parte José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda delegado por el presidente electo, Gustavo Petro, en el que afirmó que el 4x1000 seguirá vigente, en Contrarreloj de W Radio se realizó un análisis pedagógico acerca de este impuesto.

¿Qué es y en qué consiste el 4x1000?

“Es un impuesto que se aplica a los movimientos financieros de los colombianos, consiste en descontar 4 pesos por cada 1000 pesos de transacción que se haga. Un retiro un pago o un traslado de una cuenta corriente o de ahorros”, explicó el economista Henry Amorocho para Contrarreloj.

Además, recordó que fue un impuesto creado en 1998 como medida de renta de estado de emergencia económica luego del sismo que se produjo en el Eje Cafetero. Sin embargo, recalcó que, para ese entonces, se pactó como un ‘2x1000′.

Frente a esto, y tratándose de algo “momentáneo”, indicó que nunca se pudo retirar, porque “Colombia ha tenido un déficit fiscal estructural que no ha podido parar desde el año 74, la rama colombiana siempre ha estado quedada en crear una reforma tributaria estructural, nosotros nos hemos caracterizado de hacer reformas cada año, pero no se hacen de fondo, se van quedando con lo que hay. Santos dijo que escribía en letras de mármol para desaparecerlo y no se pudo porque el déficit sigue ahí”.

Asimismo, informó que aproximadamente, al año, este impuesto recauda 9 billones de pesos, es un costo importante, es casi un punto del Producto Interno Bruto y la administración no suelta ese gravamen porque le sirve para hacer operaciones normales de caja”.

Por último, aseguró que la única manera que el cree viable para desaparecer el 4x100 es por medio de un Proyecto de Ley.

“En derecho tributario las cosas se deshacen por donde se hacen, el 4x1000 es una ley, y no hay forma que se pueda eliminar por una norma menor”, ultimó.