FFIE responde que es imposible asumir las deudas de G19 con proveedores en Boyacá

El Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE) sostuvo que es imposible asumir los compromisos contractuales, deudas o acuerdos de pago que G19 haya tenido con otras empresas en el marco de la ejecución de los proyectos de 27 colegios en Boyacá, dado que se trata, según el FFIE, de relaciones comerciales entre privados y no directamente con el Fondo.

La respuesta del FFIE se debe a la protesta que están realizando trabajadores, proveedores y contratistas frente a las instalaciones del Ministerio de Educación en Bogotá en donde están exigen que les paguen un monto cercano a los 15.000 millones a más de 200 personas de más de 20 municipios.

En un comunicado de prensa, enviado el pasado 6 de abril, la entidad afirma que directivos del FFIE se reunieron los días 24 y 29 de junio de 2022 en Sogamoso, con personal que manifestó ser proveedores del contratista G19, a quienes se les explicó el incumplimiento que dio lugar a la terminación anticipada de todos los acuerdos de obra y la imposibilidad del FFIE de asumir las deudas.

Agrega: “En una sesión de trabajo del 29 de junio, en conjunto con la interventoría, se diligenció un formato que relaciona las dudas informadas por los proveedores para que la interventoría las tenga en cuenta durante la liquidación de los contratos, teniendo como requisito que los saldos derivados de esta liquidación solo podrán ser desembolsados luego de que el contratista presente el paz y salvo de los proveedores. El FFIE se permite aclarar que su relación contractual era con la firma G19 y no con sus proveedores o contratistas; razón por la cual no puede asumir los compromisos contractuales, deudas o acuerdos de pago que G19 haya tenido con otras empresas en el marco de la ejecución de los proyectos, dado que se trata de relaciones comerciales entre privados y no directamente con el Fondo”.

De otra parte, el FFIE aplicó los mecanismos contractuales correspondientes que dio lugar a la terminación anticipada por incumplimiento de los contratos con la firma G19, que tenía asignada la construcción o ampliación de 27 colegios en Boyacá.

Así mismo, lamentó las afectaciones que “el incumplimiento de este contratista generó a las comunidades educativas de estas instituciones, pero reitera que la reasignación de los contratos permitirá reiniciar las obras y avanzar en su construcción para que pronto puedan estar al servicio de miles de estudiantes”.

Ante esta circunstancia, y surtiendo el debido proceso, el FFIE ha adoptado todas las medidas técnicas, legales y jurídicas ante el incumplimiento del contratista e inició el proceso para reasignar estas obras y así lograr su culminación.

De los 27 proyectos, 13 tienen un avance superior al 95%, razón por la cual serán reasignados a contratistas de mejoramientos para que ejecuten las pequeñas obras de finalización que faltan y puedan ser entregados en un periodo no superior a 5 meses.

Otros 11 proyectos, que tienen avances entre el 40% y el 70%, serán reasignados a nuevos contratistas a través de nuevas invitaciones. Los 3 proyectos restantes, ubicados en la ciudad de Sogamoso, serán reasignados a contratistas habilitados que ya han cumplido con la entrega de otras obras en el departamento.