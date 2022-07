Fiscalía de EE.UU. rechaza solicitud de liberación de Benjamín Arellano Félix

Poster de recompensa de Benjamín y Ramón Arellano, Tijuana, año 2000. Foto de Los Angeles Times via Getty Images / Robert Gauthier

El narcotraficante, sentenciado en 2012 a 25 años de prisión, solicitó en abril pasado la reducción de su condena argumentando riesgo debido a la pandemia de la covid-19.

Sin embargo, la Fiscalía Federal se opone a la liberación anticipada del reo, de acuerdo con un documento judicial obtenido por Efe.

El escrito, presentado el martes por el fiscal Joseph S. Green, pide a la Corte del Distrito Sur de California denegar la “liberación compasiva” solicitada el 25 de abril por el prisionero.

El fiscal recuerda que el reo, extraditado de México a Estados Unidos en 2011, se declaró culpable de asociación delictiva y conspiración para lavar dinero.

“El acusado ha cumplido aproximadamente 11 años de esa sentencia. Está encarcelado actualmente en la Penitenciaría Lee y su liberación está programada para el 28 de abril de 2033″, dice el escrito del fiscal.

Añade que Arellano, quien fuera fundador con su hermanos y líder del cartel de Tijuana, Ramón Arellano Félix, esgrime la pandemia de covid-19, entre otras consideraciones, en su moción de libertad anticipada.

De acuerdo con el documento, la corte debe denegar la solicitud porque no existen razones “extraordinarias y convincentes” que justifiquen la reducción de la sentencia.

“El acusado está totalmente vacunado contra la covid-19, incluyendo una dosis de refuerzo, y no ha demostrado que la covid-19 represente un riesgo particular para él que justifique su liberación”, expone.

En segundo lugar, añade, la liberación del reo es desaconsejable porque era el líder de la organización de los hermanos Arellano Félix (cartel de Tijuana), “uno de los carteles del narcotráfico más violentos de México”.

“La reducción de la sentencia del acusado no reflejaría la seriedad de sus crímenes, no promovería el respeto por la ley y no aplicaría un castigo justo por las ofensas cometidas”, sostiene.

La organización de los hermanos Arellano Félix llegó a ser uno de los carteles del narcotráfico más poderosos y violentos de México, dedicado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.