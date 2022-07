Nacional mantendrá al ‘Arriero’ Herrera como técnico

La directiva de Atlético Nacional informó que el técnico campeón de la estrella 17, se quedaría un semestre más en el banco del equipo.

Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera buscaría obtener el segundo título del año del Fútbol Profesional Colombiano. Con la confirmación de su estancia en el cargo, y así se acallan los rumores que ponían a otros técnicos en la órbita del equipo verde.

En redes sociales, Nacional compartió la noticia usando el numeral #ElArrieroContinúa.

“Agradezco la oportunidad que me brindan de continuar al mando del equipo en propiedad. Quiero seguir adelante, quiero seguir triunfando. Ahora con el campeonato estamos más fuertes y vamos a pelear esos dos títulos que siguen”, comentó Herrera luego de ser presentado por el presidente del equipo, Emilio Gutiérrez.

El técnico antioqueño habló sobre la solicitud de refuerzos para el equipo pero advirtió que Nacional no vive su mejor momento financiero. “Necesitamos un lateral derecho, yo quiero otro extremo y quiero un nueve”.

Herrera también aclaró el porqué su contrato va hasta finales de diciembre y no hasta el siguiente año, en el equipo ‘verde de la montaña’ participará en la Copa Libertadores. “Los que hemos tenido la oportunidad de dirigir Nacional, vivimos de resultados. A mí no me interesa si me arreglan un contrato por dos años y no gano los partidos pues entro en duda. Mi reto ahora es la Copa y luego la Liga, entonces pienso en el día a día”, indicó.

- La salida de Gio Moreno -

La rueda de prensa estuvo marcada por la noticia de la salida de Giovanni Moreno, que tiene ofertas de equipos en México. El jugador salió entre polémicas por sus declaraciones en contra de las directivas, pidiendo la renovación del técnico Herrera. Casualmente, es el técnico el que permanecerá en la institución.

La W en contexto: Giovanni Moreno sale de Atlético Nacional tras polémica rueda de prensa

“Lo de Gio (Moreno) como a todos nos duele. Es una gran persona pero nosotros solo podemos llegar hasta ahí, no podemos intervenir en una institución tan grande como es Atlético Nacional”, comentó el ‘Arriero’ sobre la polémica.