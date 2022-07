No tenemos evidencia que se hayan hecho pago de coimas con los dineros de paz: Duque

Tras el más reciente escándalo por la posible corrupción que existe alrededor del manejo de los recursos destinados para los proyectos de la paz en los municipios de PDET, el presidente Iván Duque se pronunció asegurando que hasta el momento tanto el gobierno en cabeza del Departamento Nacional Planeación y de la Consejería de Estabilización, han dado la información correspondiente de las denuncias.

“Esos recursos del OCAD Paz, que no es la plata de toda la Paz, todo ha estado detallado, hay un visualizador de datos donde se pueden ver los proyectos que están terminados, proyectos que están en ejecución y los proyectos que no tienen contratación. Hay unos filtros, hay un proceso de requisitos. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia que haya pago de coimas a lo largo de ese proceso, todo ha sido público. Hay actas, videos y el doctor Emilio Archila que era la cabeza ha dado las explicaciones rigurosas”, aseveró el mandatario.

De igual forma, Duque indicó que, “somos los más interesados en que sí hay evidencia e información, la tengamos para que se apliquen las sanciones de esos actos de corrupción, sí es que la hay, pero el gobierno no tiene evidencia”.