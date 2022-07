Yo creo que él está para que cree su propio movimiento: María F. Cabal sobre su hijo

En entrevista con Sigue La W, la senadora María Fernanda Cabal se refirió a su papel en la oposición al gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, su futuro en la política y las recientes declaraciones de su hijo, Juan José Lafaurie.

La senadora Cabal aseguró que su hijo Juan José nunca ha querido estar en el Centro Democrático y quiso hacer parte del Partido Conservador por “convicción, pero no la conducta del partido conservador de hoy”.

Agregó que considera que su hijo podría crear su propio movimiento político “como estilo libertario”.

“Yo creo que él está bueno para que cree su propio movimiento como estilo libertario en ese sentido, pero ni va a estar en el Conservador, al que me parece bien que haya renunciado, ni va a entrar al Centro Democrático”, afirmó.

Aclaró que es una consideración de su parte, pero que su hijo no tiene como objetivo estar en política.

“Debería hacerlo, lo que pasa es que a él no le gusta la política como tal, él no quiere lanzarse de nada ni nada, a él le va muy bien en su carrera, él ya ejerce, quiere hacer su especialización en penal. Hay que convencerlo que haga más cositas, pero no es que sea su objetivo estar en política”, puntualizó.

La reunión de José Félix Lafaurie con César Pachón

De otro lado, sobre la reunión de José Félix Lafaurie con César Pachón, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que “los dirigentes gremiales tienen responsabilidades superiores a los gustos personales”.

“Cómo me pongo yo a juzgar a José Félix si él es un dirigente gremial, los dirigentes gremiales tienen responsabilidades superiores a los gustos personales, él ha sido toda la vida amigo de Cecilia López, a pesar de las diferencias personales, se conocen hace 40 años, entonces cómo interfiere uno ahí. Que no me gusta ella, pues ese es un problema mío, pero él no tiene por qué participar de eso y él conoce a César Pachón hace mucho tiempo”, dijo.

Agregó que “es un gremio que tiene que pasar por encima de las diferencias porque se supone que es construir país”.

A continuación, las declaraciones de María Fernanda Cabal sobre su hijo.