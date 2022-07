Duque pidió cuidar políticas para atraer inversión para la revolución industrial 4.0

En medio de la clausura del III Evento Internacional de Industria 4.0 y tras hacer un recuento de los avances en el sector de las tecnologías, el presidente Iván Duque pidió cuidar las políticas de Estado que le permiten al país atraer inversión para la cuarta revolución industrial.

Sin embargo, el Mandatario advirtió que para que el emprendimiento siga creciendo y el país se siga consolidando como un ‘Silicon Valley de América Latina’ es importante mantener certidumbres en el sector, no alterar las reglas de juego y ser amigables con el emprendimiento.

“Ojo, los emprendedores de la cuarta revolución industrial no son pacientes. Son bastante impacientes y está bien que lo sean. Y, sobre todo, no son pacientes frente a la incertidumbre, frente a la alteración de las reglas de juego, frente a aproximaciones que no sean amigables con el emprendimiento. Y no son pacientes cuando puede tratar de verse una injerencia, desde lo público, en la forma en la que se desarrollan esas tecnologías”, dijo el mandatario.

Finalmente, el jefe de Estado también destacó que los avances más importantes en el sector de las tecnologías se van a ver este año, “cuando estemos apagando por completo las redes de 2G y 3G; estemos consolidando el 4G y estemos viendo las primeras pruebas comerciales de 5G”.