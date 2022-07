Nairo Quintana entró al top 5 del Tour de Francia

SERRE CHEVALIER, FRANCE - JULY 13: Nairo Alexander Quintana Rojas of Colombia and Team Arkéa - Samsic competes in the chase group during the 109th Tour de France 2022, Stage 11 a 151,7km stage from Albertville to Col de Granon - Serre Chevalier 2404m / #TDF2022 / #WorldTour / on July 13, 2022 in Col de Granon-Serre Chevalier, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim De Waele