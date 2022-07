Niegan libertad del excongresista Iván Moreno

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad hecha por la defensa del excongresista Néstor Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, cabezas investigados por el Carrusel de la Contratación.

“... en razón de los delitos por los que se procede, la medida de aseguramiento no podrá ser sustituida por una no privativa de la libertad de las previstas en la ley 906 de 2004″, señaló la Corte.

Moreno habló en exclusiva con La W en 2020

Durante la entrevista dijo que se cuestiona si la justicia en el país es imparcial y que “en Colombia se convirtió en costumbre quitarse los enemigos políticos con testigos falsos”.

“Yo siempre lo que he pedido es que me den los mismos derechos que tienen los colombianos, sin embargo, me los han negado” señaló.