Se hicieron pasar por asesores del banco: víctima de estafa denuncia robo

Young man hands holding credit card and using phone

Nelson Pacheco productor de La W, denunció que fue víctima de fraude por personas que se hicieron pasar como funcionarios del banco Davivienda.

Pacheco relató este grave hecho y aseguró que recibió una llamada de la entidad bancaria, con la diferencia de que el número tenía un 1 al inicio. Además, lo llamaron por su nombre completo.

“Me dijeron que varios clientes estaban haciendo una reclamación de una devolución del 4 x 1.000 que el año pasado se había hecho un mal movimiento y que entre esos clientes yo estaba favorecido”, señaló.

Para contrastar que sí le hablaban del banco, a Pacheco le aseguraron que le llegaría un mensaje de texto confirmando una información.

“Lo que me sorprende es que en la mañana yo había hecho un pago por PSE y me llegó a mi celular de ese mismo código que había ingresado exitosamente al canal virtual del teléfono rojo, del supuesto teléfono que me habían llamado, o sea pensé que era del banco no hay otra opción”, añadió.

El productor de La W, decidió continuar con la llamada y posteriormente lo contactaron con la supuesta persona encargada del área: “me sorprende que tengan la grabación idéntica a la del banco y obviamente en el banco siempre piden el número de documento y la clave virtual. Me hizo hacer una transferencia porque me mandaron un número a nombre de una persona que era la persona encargada de hacer ese tipo de reembolsos, el valor quedaba en suma en millones, pero que al final había un numeral y ese numeral debía cambiarlo con un número del 1 al 9 porque si ponía 0 debitarían de mi cuenta”.

De igual forma, contó que hizo la respectiva transferencia y de un momento a otro se cortó la llamada, razón por la que decidió comunicarse con la entidad para corroborar y desde allí le dijeron que había sido víctima de una estafa.

Desde el banco lo aconsejaron realizar la denuncia ante la Fiscalía y la Policía, mientras que ellos estudiaban el caso y se comunicaban con él.