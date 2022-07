Presidenta de Honduras se solidariza con expresidente Lobo por asesinato de su hijo

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, durante su campaña en noviembre de 2021. (Photo by APHOTOGRAFIA/Getty Images) / Getty Images

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó este jueves su solidaridad con los familiares de los cuatro jóvenes “asesinados vilmente”, incluido un hijo del expresidente Porfirio Lobo, y aseguró que su Gobierno no descansará hasta desmontar “los escuadrones de la muerte” que operan en el país.

“Solidaria con ex presidente Porfirio Lobo, Rosita (la ex primera dama Rosa Elena de Lobo) y familiares de jóvenes asesinados vilmente. Condeno escuadrones de la muerte que operan hace años con impunidad en Honduras. No descansaremos hasta desmontarlos”, escribió Castro en un mensaje en Twitter.

Uno de los jóvenes asesinados es Said Lobo Bonilla, de 19 años, hijo de Lobo (2010-2014).

La esposa del expresidente obtuvo permiso en la cárcel de mujeres, cercana a Tegucigalpa, donde permanece recluida, por presuntos actos de corrupción, para que pueda asistir al velatorio y sepelio de su hijo.

Los cuatro hombres fueron asesinados hoy a tiros en Tegucigalpa, Honduras, cuando salían en dos automóviles de un edificio donde estuvieron en una discoteca, según las primeras investigaciones.

El hecho se registró hacia las 02.00 hora local (08.00 GMT) en la salida del aparcamiento del edificio Torre Morazán, a orillas de un bulevar de la capital hondureña.

Las dos camionetas en que iban los cuatro hombres, todos amigos, quedaron en la salida del aparcamiento del edificio.

Los restos de Said Lobo Bonilla y de Luis Zelaya, de 23 años, pariente del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez, fueron entregados a sus familiares, indicó a periodistas la portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix.

Señaló además que los dos cuerpos fueron identificados por personal de dactiloscopia y del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Los restos de Salomón Velásquez y de Norlan Enrique Rodríguez, quien era el chófer de Said Lobo Bonilla, no habián sido entregados hasta las 14.00 hora local (20.00 GMT).

La Secretaría de Seguridad de Honduras informó que equipos especiales de la Policía Nacional realizan “operaciones exhaustivas” para esclarecer el crimen múltiple, en el que uno de los agresores resultó herido de bala.

“Información de unidades de inteligencia nos indican que hay intenciones de colaboradores de estructuras criminales que tienen ya una planificación para crear caos, incertidumbre y un ambiente de inseguridad”, indicó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

Agregó que esos grupos están “interesados en desestabilizar la actual administración y poner en situación desfavorable la seguridad del país”.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad resaltaron el compromiso de “no descansar hasta capturar a los actores materiales e intelectuales que se han aliado con estos grupos criminales que pretenden afectar el progreso y la gobernabilidad de Honduras”.

El crimen ha conmocionado a la sociedad hondureña, que nuevamente ha exigido el cese de la violencia que se cobra la vida de entre diez y trece personas al día, según fuentes policiales y organismos de derechos humanos.