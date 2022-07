Parece un discurso marxista: Carlos Ospina sobre informe de Comisión de la Verdad

Colombia

En entrevista con La W, el mayor Carlos Guillermo Ospina, excomisionado de la Comisión de la Verdad, criticó fuertemente el informe final del órgano transicional, señalando que parece un discurso marxista que le recuerda la década de los sesenta (1960).

De acuerdo con el mayor Ospina, a lo largo de los años “ha aprendido a leer zurdo”, por lo tanto, según él, algunas expresiones que se han venido utilizando en espacios de la Comisión como el “Gran Diálogo Nacional”, se refieren es a una constituyente, y mencionó también el plan programático del gobierno entrante.

“Volví a ver (con el informe) los libros que yo leía de los años sesenta, ese discurso marxista de la guerra fría, de no a la guerra, de sí al consumo de drogas y que la responsabilidad era del estado por omisión, por acción, por convivencia. Pero eso no es un informe, eso es un hecho político, es un discurso político”, detalló.

Además, habló sobre la denunciada “censura” que ha denunciado sobre los diez informes que entregó para ser incorporados en el informe final del órgano transicional, y que cuando vio que sus documentos no iban a ser tenidos en cuenta, dio un paso al costado y expresó que no “iba a validar ese informe final”.

“Decidí irme porque no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo, hubo un disenso muy fuerte con lo que ellos estaban diciendo, yo tenía una explicación dentro del análisis, yo me iba a las selvas a donde estaban los campesinos para escucharlos directamente y no a ciertas organizaciones”, manifestó Ospina.

El mayor Ospina asimismo afirmó que no es cierto lo que ha respondido la Comisión (que le brindaron garantías). Según Ospina no lo dejaron debatir, hubo una dictadura de las mayorías, y no le garantizaron recursos para sus actividades e incluir sus libros en el Informe Final. Además, señaló que el informe final entregó sus hallazgos y recomendaciones sin haberse terminado en su totalidad el documento.

“El grueso de lo que se llama el informe final no lo van a entregar porque no lo tienen, cómo vamos a sacar nosotros unos hallazgos y unas recomendaciones si no está hecho el informe. No lo han entregado porque no lo han terminado de pulir, porque nos acostumbraron a lo que está haciendo la Corte Constitucional, un comunicado y a los dos meses la sentencia”, sentenció Ospina.