Iván Duque critica propuesta de diálogo con el ELN

Continúa sobre la mesa la propuesta de un acercamiento entre el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro y el Eln para lograr un cese el fuego. Sin embargo el presidente, Iván Duque, cuestionó la idea, ya que según él este grupo al margen de la ley continúa delinquiendo y afectando la tranquilidad del pueblo colombiano.

“Por un lado están tratando de valorizarse los criminales, entonces el Eln -al cual se le ha golpeado con tanta fuerza- está tratando de valorizarse para buscar un cese al fuego bilateral”, dijo el jefe de Estado.

A esto, Duque añadió, “yo nunca me dejé llevar a esa presión, porque el Estado nunca se puede equiparar con el terrorismo. El Ejército de Colombia, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea colombiana no son comparables, ni equiparables y no se puede poner el mismo plano con el Eln, eso es lo que están buscando es un cese al fuego bilateral para ponerse de igual a igual, ¡no señor!”.

Así mismo, el Presidente confirmó una vez más que aunque se quiso hacer un acercamiento con este grupo, no se pudo debido a que hubo exigencias que no se cumplieron, “al Eln siempre le dijimos: ¿quieren hablar de paz ? liberen los secuestrados y suspenden actividades crimínales”.

Finalmente, Duque aseguró que donde haya crimínales siempre se van a combatir y ejemplo de ello es lo que ha pasado con el Clan del Golfo y su máximo cabecilla, alias ‘Otoniel’ que fue extraditado.