Soldado pactó con el “falso positivo” que si se ponía el camuflado no lo desaparecía

Durante el segundo día de audiencias de reconocimiento de la JEP por falsos positivos en el Batallón La Popa, uno de los testimonios más crudos e impactantes fue el del cabo tercero Elkin Rojas, quien fungió como uno de los principales “reclutadores” de víctimas para engañarlas, asesinarlas y presentarlas como bajas en combate.

Entre los crímenes atroces que cometió y reconoció se encuentra la participación en el homicidio del campesino Víctor Hugo Maestre, a quien ofreció que si se ponía por su cuenta el camuflado del ELN que habían llevado para “disfrazarlo”, él le prometía que su cuerpo sería entregado a su familia.

“Yo me aproveché y lo torturé psicológicamente, le dije: ya que usted es consciente que se va a morir, le voy a proponer un negocio, póngase un camuflado y yo le prometo que su cuerpo sin vida se le va a entregar a su familiar, si no lo hace de todas formas usted se va a morir, pero no se le garantiza que su cuerpo sea entregado a su familia”, señaló ante el auditorio.

Además, reconoció que se disfrazaban de guerrilleros para engañar a las víctimas, que cargaban el armamento para ponerle a las “bajas” y entraban a las casas buscando personas tras información de algunos “guías”. En uno de los casos no pudieron llevarse a uno de los jóvenes porque los papás no dejaron, si no, asegura “hubiese habido otro muerto más”.

El cabo Rojas, asimismo enfatizó en la forma en la que engañaban a las víctimas con falsas ofertas de trabajo, con las cuales las personas, según palabras de Rojas “no sabían que iban directamente a la muerte”.

El compareciente adicionalmente reafirmó las versiones sobre las felicitaciones por medio de las “cajas de arroz chino”, señalando que ese fue el premio que les entregó el coronel (r) Juan Carlos Figueroa tras unas bajas ilegales y les dijo “esperen órdenes”.