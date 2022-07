Linda Palma se une al universo DC y le da voz a Linterna Verde

La conocida presentadora de Caracol, Linda Palma, es protagonista de una película animada de DC Comics, pues hizo la voz de ‘Linterna Verde’ en la nueva producción Liga de Supermascotas.

Según la periodista, fue todo un reto interpretar este personaje, pues en esta experiencia le pidieron manejar un tono de voz neutro que se pudiera entender a nivel Latinoamérica, sin embargo, aseguró que “quedó claro que se quería que sonara como noticia, fue algo muy complicado”.

Linda Palma es la única colombiana que hace parte del elenco de esta cinta, lo que la hace sentir orgullosa de representar a su país.

De acuerdo con los detalles que entregó la barranquillera sobre el rodaje de esta producción, se conoció que la grabación fue en Bogotá. “No me vi con ningún otro personaje, no tuve que viajar, grabé todo acá en Bogotá, hicimos los doblajes y había una persona que me iba guiando”.

Asimismo, aseguró que Linterna Verde es un personaje que tanto físicamente como emocionalmente, se parece a ella y a las mujeres de Colombia.

“Linterna Verde es la muestra de una mujer colombiana, una mujer guerrera, echada pa’ lante, de buen humor. Se parece mucho a mí (…) “Se van a dar cuenta que tiene esa dulzura que tenemos nosotros, ese lado maternal que nos identifica también”, dijo.

Por último, dio un abrebocas de la historia que contara este filme. “Los protagonistas son las mascotas, van a suceder unas situaciones en las que las mascotas deben aprender todo lo de los dueños para salvarlos”, explicó.