‘La Rue’, la marca de lencería colombiana que llegó a las pantallas de Times Square

Ami Serna, es una abogada colombiana, fundadora del emprendimiento ‘La Rue’, una marca de lencería femenina con la que ha logrado romper estigmas y mostrar cuál es la esencia de una mujer.

Serna, quién nació en Quibdó, Córdoba, llegó a las pantallas del Times Square con sus diseños inigualables que, con un día de haber sido publicados, famosas como Shannon de Lima la buscan para tener una de sus prendas.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, Ami Serna explicó cuál fue el proceso para la creación de esta marca que ahora es exitosa en Estados Unidos.

“Yo estudié derecho, la verdad siempre tenía el anhelo de sacar una marca de lencería que reflejara lo que somos las mujeres, que entiendan que no usamos estas prendas solo para nuestra pareja sino para nosotras mismas”.

Asimismo, comentó que estuvo algunos meses en la búsqueda del dinero inicial que le permitiría crear los empaques y otros insumos necesarios de la marca.

En cuanto a la publicación que le otorgó Times Square por 8 días, dijo, “llegar acá no es fácil, la lencería puede llegar a ser un tema sexual y el Times siempre ha sido muy cuidadoso con su publicidad, pero llegó una persona que me dijo que le encantaban mis diseños, me pidieron fotos y videos para empezar a enviar por sus pancartas”.

Además, informó que en ‘La Rue’ se destaca el trabajo de madres cabezas de hogar, lo que la ha inspirado para hoy en día poder dedicarle este triunfo a todas las madres cabeza de hogar y a todos los trabajadores que hacen parte de su marca.

Aunque contó que para esta vez no alcanzaron a diseñar la pieza que evidenciara que las creaciones son totalmente colombianas, enfatizó que en una segunda oportunidad buscará mostrar a su país.

“Para mí lo más importante es mostrar que son productos hechos en Colombia y que son realizados por madres cabeza de hogar”, concluyó.