Un colombiano es declarado culpable de la muerte de tres mujeres en España

El jurado popular de Valencia, España, ha declarado al colombiano Jorge Ignacio Palma culpable de la muerte de tres mujeres, Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, y del intento de matar a otras seis y el abuso sexual de otra más.

El veredicto del jurado, emitido poco antes de las 17.30 horas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, considera a Palma culpable del asesinato machista de Marta Calvo y Lady Marcela Vargas y también de haber matado a Arliene Ramos.

Así consta en el veredicto del jurado, formado por siete mujeres y dos hombres tras cinco días de deliberaciones sobre 700 preguntas planteadas por la presidenta del tribunal referidas a una treintena de delitos: contra la vida de tres mujeres, contra la libertad sexual de diez mujeres, contra la salud pública y contra la integridad moral de los padres de Marta Calvo.

El caso de Jorge Ignacio Palma

El colombiano Jorge Ignacio Palma declaró a inicios de julio ante el tribunal de Valencia que lo juzga que nunca tuvo intención de hacer daño, sin embargo, reiteró que desmembró el cuerpo de Marta Calvo y lo tiró en bolsas a dos contenedores de dos localidades de la provincia de Valencia.

El acusado, que está en prisión provisional desde finales de 2019, cuando confesó haber descuartizado el cuerpo de la joven, está acusado de su muerte y de las de Arliene Ramos y Lady Marcela en el transcurso de unas prácticas sexuales con cocaína y probablemente otras sustancias.

Durante el desarrollo del juicio, la Guardia Civil, aunque al principio vio verosímil el descuartizamiento de Calvo porque pudo acreditar que Palma compró sierras, bolsas y productos de limpieza, dudó de esa teoría por la ausencia de perfiles genéticos en el supuesto escenario y la búsqueda en los vertederos. El cuerpo de Marta Calvo nunca apareció.

El acusado declaró que, cuando descubrió que la joven estaba muerta en la casa donde habían ido a mantener relaciones sexuales, pensó en suicidarse “por desesperación”, ya que tiene antecedentes por tráfico de drogas y es colombiano.

Palma aseguró que el encuentro de ambos para mantener relaciones sexuales se desarrolló de manera “normal”, que ambos se acostaron y que cuando despertó ella no respondía, observó un gesto “extraño” y la notó “fría”, y que no tenía latido, pero no le pareció “oportuno” llamar a los servicios de emergencia.