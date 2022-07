Aplazan vista de extradición de alias ‘Pepe’, presunto sicario colombiano, en España

La Audiencia Nacional de España aplazó este martes la vista de extradición a Colombia de Jesús Alejandro R., alias ‘Pepe’, reclamado como presunto sicario del grupo Los Monacho, al que se atribuyen 13 asesinatos relacionados con tráfico de drogas, y con varios de sus integrantes encarcelados a la espera de juicio.

El aplazamiento de la vista prevista para este martes se debe a que el tribunal ha pedido información complementaria sobre el caso a las autoridades colombianas, informaron fuentes jurídicas.

La Fiscalía española apoya la extradición formulada por Colombia por no ver en ella motivación política, no tener el reclamado la nacionalidad española y no haber prescrito los delitos por los que se pide su entrega.

Según la demanda de extradición, recogida en el escrito del Ministerio Público, el reclamado es sospechoso de haberse integrado como “mando medio”, en 2018 o 2019, en una organización delictiva denominada LAM o también Los de Monacho.

Este último es el nombre del líder del grupo criminal, dedicado al tráfico de estupefacientes y a la comisión de asesinatos selectivos en la ciudad colombiana de Guadalajara de Buga Valle, conocida también como Buga.

A LAM se le atribuyen 13 crímenes entre el 20 de enero y el 25 de mayo de 2019 en barrios de la localidad donde se disputaba “el territorio con terceros con motivo del tráfico de drogas”, refleja el fiscal español en el documento.