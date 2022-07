En vilo futuro de PTAR Salitre: Claudia López hizo advertencia a contratista y a CAR

Bogotá

La alcaldesa Claudia López lanzó fuertes críticas a la construcción y puesta en marcha de la Planta de Aguas Residuales Salitre que descontaminará el 30 % de las aguas residuales que se vierten al río Bogotá. Sin embargo, el distrito insiste no están dadas las condiciones para su funcionamiento.

La alcaldesa denunció que el contrato suscrito por la CAR con el Consorcio CEPS se acaba en 52 días y, pese a ello, la planta de tratamiento del Salitre presenta graves deficiencias.

“Vamos hacer un seguimiento diariamente, semanalmente, para que no tengamos ninguna afectación a los bogotanos que tan cumplidamente y comprometidamente hemos aportado los recursos. Al señor director de la CAR le exijo el cumplimento, la CAR existe y vive gracias al impuesto predial de los bogotanos, lo menos que deben hacer es cumplirle a Bogotá”, señaló.

“El sistema de monitoreo, automatismo y control de la planta no funciona, presenta deficiencias, con equipos y áreas completas desconectadas del sistema y equipos que están conectados, pero sin funcionar. Esta situación hace imposible la operación automática de la planta como exige el contrato e implica realizarla de manera manual, poniéndola en riesgo”, agregó.

Además, se señala por parte de la Alcaldía que no se han entregado a la CAR los manuales de operación y mantenimiento para poder operar correctamente la planta por procesos y realizar el mantenimiento de acuerdo a como fue diseñada y contratada.

“Eso sin contar que el 31 % de los equipos críticos (de los 90 necesarios y básicos para operar) están por fuera de operación o presentan fallas reiteradas (…). La obra física no se ha terminado. Están pendientes el edificio de taller, el edificio de mantenimiento, el aula ambiental, el edificio del casino, el laboratorio, las obras de urbanismo de toda la planta, el parque metropolitano, los dos espesadores y el almacenador”, señalaron.

“Por orden judicial, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado fue obligada a recibir, como si se hubiera cumplido lo contratado, y operar la PTAR Salitre, a pesar de que los informes de la interventoría del proyecto y del Banco Mundial confirman que no cumple con lo establecido en el contrato sobre estándares técnicos y operacionales y sin haber realizado las pruebas de garantía y puesta en servicio acorde con lo establecido en el contrato”, añadieron.

Insiste la Alcaldía que la descontaminación del río Bogotá está en riesgo.

“Si los equipos no se entregan en condiciones adecuadas, se pueden presentar problemas de operación que impedirán la descontaminación del río. Los recursos de todos los bogotanos están en riesgo. La planta de tratamiento ha sido pagada casi completamente por los bogotanos con su contribución por impuesto predial a la CAR. Si la PTAR Salitre no funciona adecuadamente, en los próximos años los bogotanos deberán asumir sobrecostos (a través de las tarifas), para reponer lo que hoy no funciona o lo que falle en el futuro de la planta de tratamiento”.