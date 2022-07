“Que vayamos sacando esos bicitaxis”: la petición de Claudia López a la Policía

Bogotá

La alcaldesa Bogotá, Claudia López, se refirió al funcionamiento de los famosos bicitaxis que operan en algunas zonas de la ciudad para transportar a personas por 1.500 o 2.000 pesos. Sin embargo, la mandataria fue enfática en decir que este servicio es ilegal, por lo que pidió a la Policía intensificar los operativos.

“Le pido a nuestra Policía que vayamos sacando esos bicitaxis o mototaxis informales, ya no hay justificación, hace dos años y medio era porque no eran suficientes rutas del Sitp, pero ya están la rutas, por lo que no hay justificación para que tengamos transporte ilegal puesto que ya hay transporte legal que lo haga,” recalcó la alcaldesa.

Por eso, agregó que la idea es que haya un diálogo para que estas personas dejen de operar estos bicitaxis o mototaxis. “Con concertación, pero también con toda la aplicación de le ley, tenemos que ir corrigiendo eso que nos hace falta.”