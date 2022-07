No son los bicitaxis sino los mototaxis los que deben salir de circulación: López

Bogotá

Tras la polémica que se dio luego de las declaraciones en donde la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que los bicitaxis eran ilegales y que tenían que salir de circulación, aclaró lo sucedido y agregó que se refería a otro tipo de vehículo que utilizan motor y prestan el mismo servicio.

Por eso, López dijo: “los bicitaxis (mecánicos o eléctricos) están reconocidos por MinTransporte, parcialmente regulados y son parte del transporte de última milla; los moto taxis (bicis con gasolina, alta velocidad y motor, algunas veces de motos robadas) no y son una constante queja de la ciudadanía.”

De igual forma, dijo que de esos bici-moto-taxis se quejaron, “los habitantes de Bosa se quejaron durante la inauguración del complejo de justicia Campo Verde, con quienes hemos venido trabajando para mejorar la oferta de trasporte público y combatir la piratería, que es además fuente de inseguridad.

“En Bogotá, queremos que los bicitaxis sean mejor regulados (depende todavía de MinTransporte) e integrados operacional y tarifariamente como modo de última milla. Bicimototaxis siguen sin reconocimiento ni reglamentación y siguen bajo control y sanción de normas y Policía de Tránsito.”

La aclaración de la alcaldesa se da luego de que le pidiera a la policía intensificar los operativos para que “vayamos sacando esos bicitaxis o mototaxis informales. Ya no hay justificación, hace dos años y medio era porque no eran suficientes rutas del Sitp, pero ya están las rutas, por lo que no hay justificación para que tengamos transporte ilegal puesto que ya hay transporte legal que lo haga,” recalcó la alcaldesa”.