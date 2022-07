Chuzadas: la carta al presidente del Grupo de Energía de Bogotá

En medio del proceso judicial por las chuzadas ilegales hechas desde la Fiscalía, el abogado Felipe Jaramillo, víctima en el caso, envió una carta al presidente del grupo de energía de Bogotá.

En la carta, conocida por W Radio, Jaramillo le pide al funcionario investigar internamente las chuzadas ilegales que se planearon dentro de GEB.

“Nuevamente me dirijo a usted Dr. Juan Ricardo Ortega para exhortarlo a que desde la presidencia del Grupo de Energía no continúe con una posición negacionista y decida afrontar el tema designando una comisión investigadora interna que le permita esclarecer que fue lo que verdaderamente sucedió en la administración de la Dra. Gloria Astrid Álvarez Hernández cundo se decidió contratar a la cuestionada empresa BRG para realizar labores de espionaje con el fin de dar apoyo a los litigios adelantados en contra de Enel Codensa, liderado por el ciudadano español Lucio Rubio Díaz y a los procesos de imposición de servidumbres eléctricas en el Eje Cafetero. No puede ser que las personas que realizaron las labores de espionaje ya están siendo condenadas y quienes contrataron sus servicios nieguen los hechos.”

Y agregó: “Cuando le preguntaban al pensador romano Séneca ¿Quién es el culpable del crimen? Él respondía a categóricamente. ¡El culpable es quien se benefició del delito!”.

El Tribunal Superior de Bogotá condenó a 87 meses de prisión al exfiscal Fabio Augusto por haberse concertado con el contratista del Grupo de Energía, Laude José Fernández Arroyo para cometer los delitos de Violación de datos contra particulares como el abogado Jaramillo.

El objeto del contrato era realizar labores de “inteligencia profunda” con el fin de dar apoyo a los litigios del eje cafetero en temas de imposición de servidumbres en los que Jaramillo actuaba como contraparte.

Dijo el abogado que aún están pendiente para responder los autores intelectuales.

“El GEB claramente se benefició de la información recibida de BRG. Así lo manifestó con vehemencia el vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Néstor Fagua Guauque, en declaración rendida el 25 de mayo de 2021 contenida en el auto 124 del 11 de abril de 2022 emanado de la Contraloría de Bogotá refiriéndose al Dictamen especializado encargado a Laude José Fernández Arroyo de BRG para espiar al presidente de ENEL Lucio Rubio Díaz. El producto de asesoría que recibió el Grupo de Energía de Bogotá por parte de BRG se recibió y por supuesto que fue de mucha utilidad en la configuración de las pretensiones del tribunal de arbitramento”.