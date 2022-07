Deben intervenir de inmediato: Procuraduría tras niveles de mercurio en río Suratá

Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales, dijo que, si no hay operativos contundentes para el control de la minería ancestral, el Acueducto metropolitano de Bucaramanga seguirá reportando altos noveles de mercurio en el río Suratá, es decir, que está problemática no se acabará, al contrario, se extenderá si autoridades como la CDMB o la Alcaldía de California no es eficaz en sus procedimientos.

Destacó que, al interior de esta grave problemática hay intereses políticos como dilatar el proceso de la delimitación del páramo de Santurbán.

"Es una situación reiterada y seguramente va a seguir sucediendo mientras las autoridades locales no adopten medidas en el marco de sus competencias para el control de la minería ilegal, y más si hay política de por medio, hacen caso omiso o miran hacia otro lado frente a esta grave problemática de la contaminación en el río Suratá, y en su lugar, favorecen a los intereses a quienes conviene, que la delimitación del páramo de Santurbán se dilate", señaló Guerrero.

Destacó que en Julio se hizo una mesa de trabajo para combatir esta problemática, y el 30 de agosto se hará una segunda mesa, para buscar soluciones y mejorar la calidad de agua.

"Estamos construyendo un plan de acción para que en esa mesa del 30 de agosto comencemos otras posibles soluciones. La CDMB tiene competencia y facultad para el control de la contaminación, debe desplegar las medidas preventivas, pero, desde el punto de vista de control minera, la facultad radica en la cabeza municipal, de los alcaldes municipales, que tiene la facultad y deber de ejercer control en la minería, y que impidan la continuidad y desarrollo de estas actividades".

Otra alarma inminente es que, aunque hay control de la llegada de agua contaminada a la comunidad de Bucaramanga y su área metropolitana, quienes viven en zona aledaña al río Suratá sí están consumiendo el líquido directo y esto traería serias enfermedades tras los niveles de mercurio.

El otro llamado es el de Hernán Clavijo, gerente de la CDMB, a las autoridades ambientales de Bucaramanga, es decir, a la CDMB, para que tome medidas.

"Hoy nuevamente regulamos cantidades de mercurio superiores a lo permitido, es una cosa que se sale de los parámetros, lo que vemos, es que sigue sucediendo. Hacemos un llamado a la autoridad ambiental para que se extremen las medidas, estamos hablando del agua que consume la comunidad del área, es una situación preocupante esos estudios se hace cada hora, nos obligan a hacer pruebas cada media hora, para ver cuándo podemos incorporar. "El caudal en el proceso, hasta la 1:30 de la tarde de ayer no fue inferior a 15, hoy, ya tenemos cifras de 10".