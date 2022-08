Bob Menéndez habla sobre la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia

Colombia

Hoy tenemos invitado a El Reporte Coronell al senador estadounidense Robert ‘Bob’ Menéndez.

El senador Menéndez es uno de los legisladores más influyentes de Estados Unidos como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El senador Menéndez, demócrata por el estado de Nueva Jersey, es el autor de un proyecto de ley llamado ‘Ley del Bicentenario de la Alianza entre Estados Unidos y Colombia’.

Esta potencial ley que regirá las relaciones entre los dos países fue creada inicialmente por el senador Menéndez y su equipo, pero para lograr un consenso bipartidista fue discutida y ampliada con otros senadores que la firman: Roy Blunt, republicano de Missouri; Tim Kaine, senador demócrata de Virginia y excandidato a la vicepresidencia; Roger Wicker, republicano de Mississippi; Ben Cardin, demócrata de Maryland y Jerry Moran, senador republicano de Kansas.

De acuerdo con el texto el proyecto de ley, se propone “promover la paz y la gobernabilidad democrática, incluido el acuerdo de paz de 2016 que puso fin a un conflicto armado de medio siglo”.

El proyecto también propone dar fondos a la protección de los defensores de derechos humanos y señala que la lucha contra la corrupción administrativa debe ser una prioridad.

Bob Menéndez conversa con El Reporte Coronell

Senador Menéndez, en pocos días Gustavo Petro asumirá la Presidencia de Colombia. ¿Cómo se recibe en el Senado de Estados Unidos esta elección?

El pueblo colombiano acaba de enviar un fuerte y contundente mensaje que desea un cambio. Y los Estados Unidos debe apoyar al pueblo colombiano y trabajar con este y cualquier gobierno que mantenga los derechos humanos y la democracia como su estrella norte y eso es lo que esperamos hacer.

Colombia nunca había elegido a un dirigente izquierdista, ni a un guerrillero desmovilizado como presidente. En Colombia hay mucha esperanza en unos sectores con la elección de Petro y otros hay temores e incertidumbres. ¿Qué visión tiene usted sobre las oportunidades que trae la elección del presidente Gustavo Petro para la relación entre Colombia y los Estados Unidos?

Bueno, juzgando al presidente Petro por sus acciones en este período de transición, me alegra ver que ha compuesto un gabinete que incluye todo el espectro político. Creo que esa es una buena señal. También estoy complacido de que el presidente electo Petro ha tomado medidas para entablar un diálogo con actores políticos que no son los suyos. Creo que hay varias áreas en donde veo una alineación entre las prioridades de Estados Unidos y del presidente electo Petro, incluyendo la lucha contra la corrupción, el cambio climático, el avance de la implementación del acuerdo de paz, el desarrollo económico.

Son todos elementos que yo propuse en mi ley celebrando este bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas. Y en ese sentido veo que hay varias áreas en las que podríamos trabajar juntos.

El presidente electo Gustavo Petro ha hablado de un programa de “paz total” que, según lo ha dicho, puede implicar la revisión por parte de Estados Unidos y Colombia de la figura de la extradición. Él afirma que podría examinarse una suspensión de la extradición para criminales que se sometan a la justicia y que se aplicaría una extradición, sin ningún beneficio judicial, si ellos volvieran a delinquir ¿Qué piensa usted de la posibilidad de revisar bilateralmente los acuerdos de extradición?

El acuerdo de extradición es una parte angular de nuestra relación entre Estados Unidos y Colombia. Ese acuerdo que ha ayudado a Colombia, no solamente a los intereses de Estados Unidos de perseguir a esas personas involucradas sobre todo en el narcotráfico, pero también otros elementos que han cometido graves crímenes y que ha ayudado a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y las bandas del narcotráfico. Así que tenemos que ver, en específico, lo que el presidente electo Petro está sugiriendo, pero creo que este es un elemento importante en nuestra relación.

Senador Menéndez, ¿usted podría explicarles a los colombianos los puntos más importantes del proyecto de ley sobre alianza estratégica entre Estados Unidos y Colombia?

Primero, nuestra relación con Colombia es una de las más importantes en América Latina. Y merece aún más atención después de derrotar redes criminales y construir una relación económica de 50.000 millones de dólares. Este proyecto de ley establece un plan de cooperación entre nuestros países para la próxima década que se centra en abordar los desafíos del futuro y no los fantasmas del pasado.

Como parte de esta legislación, lideré un esfuerzo para designar formalmente a Colombia como aliado mayor extra-OTAN de Estados Unidos y me complace ver que el presidente Biden formalizó eso el pasado mes de marzo. Sabemos que la paz no llega con la simple firma de un documento. Mi proyecto también incluye iniciativas para promover el crecimiento económico inclusivo, crecer la cooperación de seguridad, apoyar la protección de los bosques tropicales y brindar asistencia para un mejor apoyo a los refugiados-desplazados en Colombia.

Incluye un fondo de inversión de 200 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de recuperación después del Covid19, invertir en el sector tecnológico del país y apoyar empresas de mujeres colombianas y también de afrocolombianos que no han tenido participación plena en la economía del país.

Quisiera pedirle que ampliara un poco otra de las iniciativas del proyecto que es el impulso a la educación bilingüe en Colombia ¿Qué se propone usted al apoyar el bilingüismo en nuestro país?

Los idiomas inglés y español son claves para una apertura al mundo. El español abre las puertas a 21 países y el inglés es casi global. En ese sentido cuando estamos tratando de fortalecer y crear un sector en Colombia dedicado a la alta tecnología y las posibilidades económicas que pudiera desarrollar eso, pues entender inglés sería una herramienta muy poderosa para que más colombianos participaran en alta tecnología y las distintas industrias que vienen de ella.

Uno de los puntos de esa iniciativa suya, avalada por otros cinco senadores de los dos partidos, es el apoyo al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC. ¿En ese marco cómo ve la iniciativa de sus colegas, los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, donde piden devolver a las FARC a la lista de organizaciones terroristas y reimponer las sanciones contra integrantes de ese movimiento que se acogieron a los acuerdos de paz?

Tenemos una visión diferente con mis colegas. Por cierto, recientemente, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se tramitaron unas enmiendas (para excluir a las Farc del listado de organizaciones terroristas) como se había prometido. No tiene sentido designar como terroristas a la totalidad de los miembros de las Farc, ni a aquellas personas que han vuelto a la vida civil y que en virtud de eso ahora están en el Congreso colombiano.

Quienes han cumplido con la ley y han regresado a la paz merecen otro tratamiento. Igualarlos con los que están delinquiendo no tiene sentido. En cambio, tiene sentido, sancionar a personas que aún están involucradas en el terrorismo y eso es exactamente lo que el presidente Biden hizo cuando levantó la designación de las Farc como terrorista, pero incluyó en el listado a otras organizaciones que persisten en el terrorismo.

Dentro de esa misma iniciativa, los senadores Marco Rubio y Ted Cruz plantean aplicar sanciones por terrorismo contra siete personas, entre ellas la senadora Sandra Ramírez, una exguerrillera de las Farc que se convirtió en legisladora en virtud de los acuerdos de paz, y también contra la senadora Piedad Córdoba, elegida popularmente este año dentro de la lista del Pacto Histórico. ¿Qué piensa usted de esto?

La verdad es que no conozco suficientemente los casos de las personas que usted ha mencionado.

Hace unos días una comisión de funcionarios del gobierno de Estados Unidos se reunió con el presidente electo Gustavo Petro y algunos miembros de su equipo, ¿Qué le han contado los funcionarios de esta visita?

Las conversaciones han sido positivas. Tenemos mucho en común Estados Unidos y Colombia, tenemos un legado riquísimo de 200 años de relaciones. Hemos participado enormemente para ayudar a Colombia a mejorar como país. Queremos seguir haciéndolo.

Obviamente siempre vamos a tener algunos desacuerdos bilaterales, como sucede con todos los países con los que tenemos relaciones en el mundo. No hay ningún país con el que estemos el ciento por ciento de acuerdo, pero si seguimos en el camino en el que estamos y hay una administración que respeta la democracia, los derechos humanos, que respete el derecho de los periodistas de ejercer su profesión, donde vemos que continúa la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, pues no hay razón para que no empecemos un nuevo siglo de cooperación.

No importan los pensamientos del presidente electo Petro en su sentido político, sí importan los hechos y ver cómo gobierna realmente.