Hoy podemos decir que existe una nueva Providencia: Iván Duque

Durante su última visita como jefe de Estado colombiano, Iván Duque entregó un balance de las acciones adelantadas por el gobierno en la reconstrucción de Providencia para atender a la población y reconstruir gran parte de la infraestructura de esa parte del país tras el paso de los huracanes Iota y Eta.

“Hoy venimos a honrar esta tierra colombiana. Una tierra que por muchas décadas se sintió abandonada, se sintió no perteneciente a las grandes tomas de decisiones y una población que no veía, como se lo hubiera podido imaginar, la presencia de todas las dependencias del Estado a decirles que hemos estado a su lado en los momentos más aciagos, en los momentos más difíciles, y que hoy podemos decir que existe una nueva Providencia”, dijo el Mandatario.

Así mismo, Duque recalcó que, desde el primer momento, el gobierno activó todos los protocolos y rutas que permitieran llegar al territorio, realizar un diagnóstico de la situación y adelantar un plan de trabajo que favoreciera que los habitantes de esta zona pudieran retomar sus actividades laborales, académicas y productivas para enfrentar esta emergencia natural.

“Muchas personas trataron de hacer mofa de lo que se habló en los primeros 100 días. A mí no me da mofa, me da es alegría ver que en esos 100 días se articuló el plan de reconstrucción más ambicioso y más rápido que se haya hecho en algún municipio de nuestro país”, manifestó el mandatario al evocar los momentos más dramáticos que siguieron al pasó por el archipiélago de los dos fenómenos climáticos, hace año y medio.

Finalmente, el presidente Duque dijo que, “hoy le queremos demostrar, una y mil veces, que ésta presencia es para demostrar que el archipiélago nunca estará solo. Y lo único que deseo es que quienes me sucedan en la Presidencia siempre tengan el mismo amor por el archipiélago que he tenido yo, que nunca ha estado influido ni por ideologías ni por politización, que nunca ha buscado tratar de traer a este territorio agendas ocultas y que, además, como presidente, nunca estuve dispuesto a ceder un milímetro del territorio de nuestro país”.