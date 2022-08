¿Ese es el cambio? ¿El nuevo gobierno peleando por puestos?: Julio Sánchez Cristo

Colombia

Julio Sánchez Cristo, director de La W, hizo duras críticas al proceso de elección de contralor general de la República luego de conocerse que los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero, informaron que el jueves 4 de agosto la nueva Comisión Accidental del Congreso de la República definirá quiénes serán los diez aspirantes al cargo.

La decisión sobre el sucesor de Felipe Córdoba se tomará entre los 17 que tendrán las entrevistas, teniendo en cuenta las renuncias de Karol González, Luis Alberto Rodríguez y Juan Carlos Gualdrón.

Sin embargo, existe nerviosismo en el Congreso de la República por las bases jurídicas que llevaron a esta decisión, pues Lidio García, senador del Partido Liberal, decidió renunciar a la comisión accidental que participará en el proceso de elaboración de la lista de finalistas.

“Se les notan mucho las ganas de contralor”, advirtió Sánchez Cristo, ante la tensión y las dudas jurídicas que han surgido frente a la elección.

A su vez, el director de W Radio informó que existe un enfrentamiento entre magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial tras la decisión de iniciar una investigación contra el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Moisés Mazabel, quien ordenó reconfortar la lista de aspirantes a contralor general.

“Todos investigándose entre sí. Eso de la Sala Plena de la Comisión de Disciplina Judicial es absolutamente penoso, la velocidad con que están manejando las investigaciones y la investigación al juez. ¿Y todo por qué? Por algo de lo que no deberíamos estar hablando: corrupción. Porque todo esto es pelearse por la burocracia de la Contraloría, que es corrupción: esa cantidad de puestos que se inventan en cada Contraloría para tener más y más poder”, dijo el director de La W.

Por lo anterior, para Sánchez Cristo, “la pelea es por los puestos, no por quién sea el mejor”.

Siendo la Contraloría uno de los grandes fortines burocráticos del país, también está jugando el gobierno del presidente electo Gustavo Petro para intentar tener un contralor amigo, a pesar de haber dicho en campaña que no lo harían. Fuentes de varios partidos políticos informaron a W Radio que desde el gobierno entrante se han acercado para intentar incluir este proceso de elección de contralor dentro de los acuerdos políticos que se hacen con los partidos.

“Es fantástico: los políticos que están en esta discusión son los que van a poder manipular los puestos y las acciones de la Contraloría. Es realmente impresentable”, aseguró el director de La W.

Además, el director de La W hizo duras críticas al gobierno entrante por estas decisiones: “Lo que uno no entiende es cómo el gobierno del cambio es el que está liderando esto. ¿Ese es el cambio? ¿El nuevo gobierno participando de pelearse por ese cargo y por los puestos que allí se generen? No hay derecho. Lo que debe hacer el presidente del Congreso es darle un manotazo a la mesa y acabar con esa vagabundería. No hay derecho: la pelea por los puestos”.

Escuche el comentario de Julio Sánchez Cristo en La W: