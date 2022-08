Gobierno responde a la controversia por libertad de integrantes de la Primera Línea

Continúa la controversia luego que el Pacto Histórico anunciara una serie de proyectos o de posibilidades para que los integrantes de la Primera Línea queden en libertad. El primero en reaccionar fue el presidente Iván Duque, asegurando que independientemente de la estructura o grupo criminal, los delincuentes deben pagar por sus actos.

“Por qué estamos tratando como de segmentar la conversación, es que no es un tema de jóvenes y Primera Línea, nada que ver con que sean jóvenes y Primera Línea, - ¿qué es la primera línea?- No, aquí se han procedido con capturas a quienes han cometido delitos: incendiar el transporte público, dañar infraestructura, quemar Palacios de Justicia, quemar el centro de atención de la Fiscalía, quemar establecimientos de comercio, destruirlos y vandalizando son delitos”, dijo el jefe de Estado desde Medellín.

En este orden de ideas, Duque aseguró que se cumplido con el ejercicio de las facultades que tiene la justicia en nuestro país.

“Han pasado también por jueces de control de garantías que han encontrado evidencia contundente. No le podemos decir a la sociedad que el que destruye y vandaliza lo premiamos porque entonces qué mensaje le estamos dando en nuestros hijos y el resto la sociedad el que comete un delito tiene que pagar”, dijo.

Quien también se pronunció fue el ministro del Interior, Daniel Palacios, asegurando que esas decisiones no se toman en el Congreso sino las toma la justicia.

“Nadie está preso en este momento que no haya sido un delincuente al que se la haya hecho el debido proceso, al que se haya llevado a las instancias judiciales de la Fiscalía general de la nación no haya determinado una responsabilidad y está en manos de los jueces. Es que son los jueces de la República lo que determinan si alguien es culpable, no el Congreso. Ese mensaje tiene que ser absolutamente claro. La Rama Judicial es la que tiene que impartir justicia y es la que tendrá que determinar si existe o no existe una responsabilidad no es con leyes que se busca el perdón de quiénes han cometido un delito”, señaló.

Por su parte, desde el gobierno entrante el canciller designado, Álvaro Leyva aseguró qué hay que ver qué resuelve la justicia.