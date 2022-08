Contrato de la PTAR El Salitre tendrá plazo adicional tras alerta de incumplimiento

Bogotá

El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Luis Fernando Sanabria Martínez, confirmó que la entidad llegó a un acuerdo con el consorcio Expansión PTAR Salitre – CEPS, para ampliar el plazo de entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre.

De acuerdo con el funcionario, serán dos etapas: una inicial durante la cual un tercer interviniente, cuya figura jurídica es denominada amigable componedor, elaborará un informe sobre las diferencias de las partes en cuanto a la terminación de las actividades correspondientes al parque metropolitano, los edificios de rehabilitación de la fase antigua y al empalme de la planta antigua con la planta nueva.

Las partes evalúan el tiempo requerido para ello, que podría ser de seis meses. “Terminada esta primera fase, y una vez elaborado el informe del amigable componedor, se solicitará una nueva enmienda para ejecutar dichas obras. En todas las ampliaciones de plazo se incluirá el período de corrección por defectos”.

“Se trata de un escenario que nos permite ampliar el plazo, tiempo durante el cual un tercer interviniente presentará el informe correspondiente”, dijo el director de la CAR.

El funcionario fue enfático en recalcar que el contrato no tendrá ninguna adición en recursos, ya que se trata de un contrato firmado “bajo la modalidad llave en mano en el que el contratante recibe la obra a satisfacción sin que tenga que incurrir en gastos adicionales, pues estos deben ser asumidos por el contratista. No habrá una adición en recursos sino solo en tiempo para garantizar la entrega óptima de la planta”, puntualizó el director de la CAR.