Mujer denuncia que cayó en una alcantarilla que no tenía señalización en Bogotá

Bogotá

Juanita Galindo denuncia que en días pasados tenía que presentar un examen para una maestría que está realizando, por lo que debía llegar a un hotel ubicado en la calle 74, en el norte de Bogotá para continuar con el proceso. Sin embargo, al llegar, cayó en una alcantarilla que asegura no estaba señalizada, por eso en Contrarreloj en W Radio, denunció que aún no ha recibido respuesta por parte del Radisson.

“Yo me caí en una alcantarilla que tenía abierta el Hotel Radisson de la calle 74 con 13, en la bahía que conduce al lobby, yo iba a presentar una exámenes de la universidad y había mucha gente para hacer lo mismo que yo entonces no había como caminar por el andén porque estaba muy lleno, la gente estaba sentada en los andenes y el hotel no había dado ingreso a los estudiantes, yo voy caminando sobre esa bahía, no tengo el celular en la mano ni nada, me caigo en la alcantarilla, cuando me caigo dos personas del hotel se acercan.”

“Cuando miro a mi alrededor y veo no está señalizado, por donde yo me caigo no hay cinta ni cono, hay tres conos que acercan a la alcantarilla y ellos los ponen como si fuera una ‘chozita’ y después dicen que si había señalización, después se acera una joven con chaleco y me dice que si estaba bien, que hoy no se había caído nadie; el señor del hotel me dice que si quería lavarme (…) a mí me dio más o menos a la altura de la cintura me quedó la marca de la alcantarilla porque mi pie tocó el fondo de la alcantarilla.”

“Cuando yo caí, caí en mi muñeca de la mano derecha, caí en mi rodilla y en el pie derecho, tenía un caso metálico de esos que conservan el frío, gracias a Dios no me lo enterré ni en la nariz ni en la cara, cuando entro ni me ofrecieron ni agua ni hielo ni nada, comencé a pedirles, les decía que me ayudaran y no volvió a aparecer .”

Por su parte el gerente del hotel, William Padilla, respondió: “Sentimos mucho lo sucedido, el hotel cumple con toda la reglamentación en caso de seguridad industrial, lo que le pasa a la señora puntualmente, dentro del protocolo que tenemos estaba señalizado, la persona que se acerca era la coordinadora de seguridad para lo que estaba pasando, había mucha gente, una de las peticiones que nos hace la señora es mostrar los videos pero cumplimos con toda la reglamentación.”

Además, agregó: “tenemos una política, no podemos entregar videos mediante ningún medio, no podemos hacerlo, invito a la señora Galindo a que se acerque para poderle mostrar el video y que cumplíamos con todas las normas de seguridad.”