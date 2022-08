“Hemos sido competitivos en todos los partidos”: Alfredo Arias, DT de Santa Fe

El entrenador de Independiente Santa Fe estuvo en diálogo con Peláez y De Francisco en La W para hablar sobre el proceso y los restos que tiene el cuadro ‘cardenal’ para este semestre.

“Yo quiero llegar donde la gente quiere. Antes hay que pasar por otros caminos que no se pueden saltar. Somos un equipo del que se fueron 13 jugadores y han llegado los que hemos podido. Estamos avanzando en un buen camino. Hemos sidfo competitivos en todos los partidos”, señaló.

Le puede interesar “Ojalá con él obtengamos muchos títulos”: presidente de Santa Fe sobre Alfredo Arias

Sobre los refuerzos que tendrá Santa Fe aseguró: “alguno vendrá. No sé, no me gustaría manosear nombres. A Gordillo lo conozco y alguno de ese corte tiene que venir”.

Diferencias de jugadores colombianos con los de Sudamérica

“Un lindo tema. El ecuatoriano genéticamente es más fuerte, más potente, más grande, es un fútbol más físico que el colombiano, acá es más técnico. Este campeonato no es fácil para nadie, puede venir el mejor jugador o el mejor técnico del mundo y no es sencillo”, explicó.

Asimismo, recordó junto a Hernán Peláez y Martín De Francisco su época como delantero, destacando las diferencias con el fútbol que se juega en la actualidad.

“Creo que hubiese sido mejor jugador en este fútbol porque en aquel entonces pensaba como lo que se trata de hacer hoy, el fútbol era más de talento, de intuición, se dejaba al libre albedrio de aquellos con talento. Entonces, se hacía un juego más vistoso, pero menos efectivo”, dijo.

“El jugador ha perdido técnica, la cual no tenía naturalmente. Hoy en día eso está faltando en el mundo”, añadió.