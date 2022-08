Condenado el exalcalde de Palermo, Huila

Las evidencias presentadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción fueron contundentes. Múltiples irregularidades en varios contratos fiduciarios en Neiva y Palermo, Huila, en 2007 y 2008, quedaron al descubierto.

Las anomalías buscaban favorecer a un conocido del entonces alcalde de Palermo y de otros funcionarios, y pusieron en riesgo algo más de $14.000 millones.

En ese sentido, un juez penal del circuito de Neiva, Huila, condenó al exmandatario municipal, Helber Yesid Pinzón Saavedra, a 24 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales; a los exdirectores de Tesorería de Neiva, Huila, Yesid Orlando Perdomo Llanos y Alberto Calderón Gómez, a 26 años y 19 años de prisión, respectivamente; y al contratista Raúl Toro Pérez, a 19 años de prisión.

La investigación estableció que, en julio de 2007, la Tesorería de Neiva, Huila, otorgó contratos fiduciarios de administración e inversión al señor Toro Pérez. Inicialmente, le fueron desembolsados $2.000 millones, que obtuvieron rendimientos de más de $48 millones en tres meses. Posteriormente, le entregaron $4.000 millones, que arrojaron ganancias de $124 millones en seis meses.

En 2008, nuevamente se le confiaron al contratista $6.000 millones que, en seis meses, dejaron dividendos por $216 millones.

Mediante esta modalidad de contrato de fiducia, el exalcalde de Palermo también desembolsó $2.000 millones provenientes de regalías a su conocido, el señor Toro Pérez. De esta manera, se consiguieron rendimientos de $87 millones en seis meses.

La Fiscalía acreditó que estos trámites financieros no cumplieron con los requisitos de ley y no existió un estudio para verificar la oportunidad y conveniencia de invertir recursos por $14.000 millones, a través de una persona que no garantizaba el retorno de los recursos, representaba un alto un alto riesgo de pérdida de los dineros y no tenía la idoneidad ni estaba autorizada o vigilada por la Superintendencia Financiera para hacer captación masiva de dinero o servir de intermediario financiero.