Gustavo Petro plantea reforma para que las armas no estén en manos de civiles

El presidente electo, Gustavo Petro, recibió de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de la ONU en Colombia y las organizaciones sociales un plan para proteger la vida de líderes y lideresas sociales, así como de los firmantes del acuerdo de paz.

Bajo ese contexto, planteó un cambio en la política sobre el porte de armas.

“A partir de los permisos especiales prácticamente no existe la prohibición del porte de armas, ha sido un buen negocio. Yo creo que deberíamos llegar, en esto de las reformas, a un punto en donde realmente las armas no estén en manos de civiles, lo cual significa que no debe haber permisos especiales”, indicó.

Adicionalmente, aseguró que las armas incautadas deberían ser destruidas inmediatamente y no revendidas.

Petro también se refirió al problema mundial de las drogas y cuestionó que desde las Naciones Unidas se incentive la prohibición, por lo que sugirió abrir un debate al respecto.

“Nos toca poner sobre la mesa mundial la discusión de acabar esas prohibiciones y hay que comenzar por algún lado, no es una tarea de un año ni lo vamos a lograr de un día para otro pero este gobierno tiene que comenzar esa discusión”, resaltó.