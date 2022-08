Comité de Comisión de la Verdad buscará diálogo con sectores críticos de su informe

En entrevista con Contrarreloj, Dorys Ardila una de las nuevas integrantes del Comité de Seguimiento a las recomendaciones del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad, se refirió a su pronunciamiento durante su nombramiento, tendiente a abrir caminos de diálogo para conversar sobre las recomendaciones del informe con sectores como el Centro Democrático, que han rechazado el documento.

“Esperamos que podamos construir diálogo con esa otra parte de Colombia que no está convencida de esta apuesta, que niega, que no reconoce la existencia del conflicto, que es escéptica, que sigue creyendo que los mecanismos de violencia son los que nos pueden sacar adelante, es con la que tenemos que hacer el ejercicio de conversar”, dijo Ardila en su nombramiento en la mañana de este martes.

Durante la entrevista se refirió a ese pronunciamiento y afirmó que lo primero que harán es buscar “canales de comunicación para invitar a esos sectores que están en disenso y sentarse a conversar sobre las diferencias o los entendimientos que ellos no comparten”. De acuerdo con Ardila es un “ejercicio difícil” y de pedagogía y educación.

Por su parte el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró que “algo no salió bien” durante la realización del informe final. Sin embargo, aclaró que no es que no le crea nada. “Sí siento que hubo un sesgo en todo el trabajo que se hizo en la Comisión de la Verdad, muchos de los documentos no han sido publicados”, dijo.Asimismo, recordó que uno de los comisionados, el mayor retirado Carlos Ospina, renunció por sus desacuerdos con el informe.”Este, sin duda, es un insumo relevante pero no es el único insumo. No estoy desconociendo la importancia que pueda tener el informe, pero es difícil tantear que esa vaya a ser la verdad última de lo que pasó en Colombia”, concluyó.