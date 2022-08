España queda deslumbrada con la leyenda del rock Sting

Con dieciséis premios Grammy y más de 100 millones de copias de discos vendidas, Sting llegó con sus mejores éxitos a Murcia, Cádiz, Vigo y Gerona en donde cerró con broche de oro esta serie de conciertos que había tenido que aplazar por la pandemia del COVID- 19, por lo cual en perfecto español hizo la siguiente afirmación al iniciar cada show “Estoy encantado de estar aquí con vosotros”, ante los miles de seguidores de su música congregados en los recintos elegidos para sus presentaciones.

El exintegrante de la banda The Police, en la noche de estreno de la gira ‘My Songs’ logró congregar 15.000 personas en la plaza de toros de Murcia en donde los asistentes corearon lo mejor de sus éxitos ‘Englishman In New York, ‘Shape of My Heart’ y ‘Roxanne’ entre otros, dejando en la memoria de sus fans a un señor artista que con setenta años se mantiene en excelente forma.

En definitiva, esta leyenda del rock, por quien sus fans en Madrid para el año 1985 llegaron a pagar por una entrada 2.000 pesetas (12 euros), en esta ocasión, 37 años después, han llegado a pagar hasta 800 euros por un ticket para disfrutar de sus shows.

Gordon Matthew Thomas Sumner, Sting, concluyó el recorrido musical con ‘Fragile’ un emotivo dedicado a Ucrania, antes de preparar maletas con destino a Las Vegas.