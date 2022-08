“No queremos ser una oposición como la que sufrimos”: Centro Democrático a Petro

Las senadoras del Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, respondieron al discurso de posesión del presidente Gustavo Petro.

La senadora María Fernanda Cabal reconoció que fue conciliador y emotivo, pero aseguró que estuvo lleno de “claroscuros”.

Entre sus críticas, mencionó que hubo “un mensaje subliminal” en el que los criminales fueron igualados con los soldados y policías.

“Se engaña el recién posesionado Gustavo Petro si piensa que la solución a las drogas va a llegar gracias a la concertación con las comunidades, como se lo pidieron algunas de ellas en su bautizo espiritual. Se engaña el nuevo gobierno si piensa que se puede negociar con el crimen”, señaló.

Además, indicó que “el desconocimiento de los Tratados de Libre Comercio, la suspensión de la exploración petrolera, las amenazas disfrazadas a la legítima propiedad de la tierra y una reforma tributaria que afectará la inversión y el empleo, son una mezcla explosiva para la economía”.

Por su parte, la senadora Holguín hizo un llamado a la unidad en torno a varios pilares que considera fundamentales, como la democracia, la defensa de las libertades, entre las que se destacan la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada.

Y la senadora Valencia destacó que los militantes del Centro Democrático serán serios, propositivos, respetuosos con las personas, “pero firmes y francos con los argumentos”.

En cuanto a la lucha contra la pobreza, resaltó la importancia de los subsidios acompañados de políticas económicas.

“Pedimos que sean precavidos con la reforma tributaria. Esos subsidios deben apuntar a ser temporales mientras logramos la inclusión en la economía de todos los ciudadanos, y guardar estricto apego a las realidades fiscales de nuestro país. Excesivos impuestos alejan las empresas”, indicó.

Sobre la lucha contra el narcotráfico, aseguró que no debe haber más indecisión ni paños de agua tibia.

“Hay dos caminos: un camino de la legalización y la regularización de la cocaína, pero este no depende solo de nosotros. No parece viable ni que EE. UU. ni que la UE legalicen la cocaína, por lo menos no en el corto plazo, y mientras ese sea el caso debemos combatirlo frontalmente”, dijo.

Las tres congresistas también hablaron de la necesidad de la paz sin impunidad y de la lucha contra la corrupción.