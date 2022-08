México eleva a 11 la cifra de muertos por ataques a civiles en Ciudad Juárez

Miembros del Ejército de México, bomberos y peritos forenses trabajan en el sitio donde desconocidos incendiaron comercios en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México. (Photo by HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images)

El Gobierno de México elevó este viernes a 11 la cifra de muertos y a 6 la de detenidos tras la jornada violenta del jueves en la fronteriza Ciudad Juárez, donde un grupo criminal provocó un motín en una cárcel y después asesinó a ciudadanos, incluyendo un periodista de radio local.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil e inocente como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente”, informó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La violencia en la ciudad, fronteriza con El Paso, Texas, comenzó a las 13.27 horas (19.27 GMT) con un motín en la cárcel del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, donde el grupo criminal “Los Mexicles” atacó al bando rival de “Los Chapos”, expuso Ricardo Mejía, subsecretario federal de Seguridad.

El motín dejó 20 internos lesionados, cuatro por proyectil de arma de fuego, y dos muertos, según Mejía, aunque la Fiscalía de Chihuahua había informado de tres de forma preliminar.

“Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta actuación, este grupo delictivo ‘Los Mexicles’ empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil de Ciudad Juárez”, añadió.

Las agresiones a la ciudadanía resultaron en “nueve personas fallecidas, que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario”, detalló.

Dentro de los muertos, hubo cuatro personas de la estación local Switch 105.9 FM, de la empresa Mega Radio, incluyendo al locutor Alan González.

Aunque se dirigió el caso al Mecanismo de Protección Periodistas del Gobierno, Mejía argumentó que el asesinato ocurrió como parte de la violencia generalizada.

Además, informó de la detención de seis integrantes de “Los Mexicles” a la 1.00 hora local (7.00 GMT).

“El alcalde Cruz Pérez Cuéllar nos informa que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue, junto con el resto de las autoridades, la persecución a los que intervinieron en estos hechos”, aseveró Mejía.

Los hechos reflejan la ola de violencia de México, que registró 33.315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.