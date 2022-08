Óscar Bolívar, el DT colombiano que triunfa en el Getafe de España

Óscar Bolívar, oriundo de Cartago, Valle del Cauca y quien desempeña como técnico de inferiores en el Getafe, pasó por los micrófonos de Peláez De Francisco en La W para explicar cómo llegó al equipo español.

“Por un profesor que tuve en uno de los cursos, él me dijo que había una vacante y comencé como ayudante y desde el segundo año ya me dieron equipo como primer entrenador. Llevo cinco temporadas en divisiones inferiores”, señaló.

Asimismo, destacó la amplia formación académica que ha hecho en España, teniendo incluso la licencia Uefa Pro.

“Hice todas las licencias, hasta el Uefa Pro y a partir de ahí he venido adquiriendo experiencia. He tenido la posibilidad de estar en Colombia dos años con un equipo de Pereira, pero por motivos personales me regreso a España”, dijo.

“Hice los cursos de entrenador, todo lo que se requiere para ser DT de fútbol profesional. Tuve también la posibilidad de hacer un curso de análisis táctico y ‘scouting’, también un master”, agregó.

De igual forma, aseguró que en las inferiores que el maneja, hay dos colombianos que destacan.

“Hace poco tiempo descubrí un chico de descendencia colombiana. En un torneo escuché hablar a su padre y le pregunté si su papá era de Colombia. También hay un chico colombiano sub-17 que es de Manizales”, mencionó.

Finalmente, les envió un mensaje de ánimo a todos los colombianos que se están capacitando tanto en España como en el mundo para “aportarle al fútbol colombiano”.