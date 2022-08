Ganaderos piden que se investigue posible especulación en precios de la carne de res

La petición se hizo desde la Federación Colombiana de Ganaderos principalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio y las Alcaldías municipales, esto debido a que consideran que “ellos solos no deben cargar el peso de la reducción de precios del ganado, porque mientras se disminuye su poder adquisitivo, su ingreso y su utilidad, el precio de la carne de res continúa en tendencia ininterrumpidamente ascendente”.

En su pronunciamiento; Fedegán, expuso la incertidumbre que hay entre los ganaderos por los precios que se vienen registrando en la carne de res, añadiendo que “consideran que este factor debe regirse en las leyes de la economía de la libre oferta y la demanda, pero que las variaciones no se transmiten como es debido a través de toda la cadena”.

Así las cosas los ganaderos, pidieron de paso a las grandes superficies que disminuyan los precios que vienen manejando en el producto.

Desde el departamento del Cesar, se pronunció Óscar Daza, líder gremial, el cual dijo “el aumento del precio de la carne al consumidor final no está respondiendo a la oferta y la demanda del mercado”, añadiendo que “al productor se le bajó el precio del ganado en un 18 % aproximadamente y, esa reducción no se refleja en el precio final. “El diferencial se lo están ganando indebidamente algunos actores de la cadena cárnica que no responden a la baja del precio al ganadero”.

Desde los criadores de ganado puro y comercial también hubo pronunciamiento, allí Filippo Rapaioli, director ejecutivo de Asosimmental que es la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Simmental - Simbrah y sus cruces, dijo “el mercado presenta un decremento de precios del ganado, se observa en todas las subastas del país”.

Rapaioli, agregó que existen varios factores que intervienen en la caracterización de los precios ganaderos, uno de ellos son las inundaciones que se registran en la Costa norte y en el centro del país, que ya llevan varios meses. “Sigue lloviendo y debido a esto, muchos ganaderos afectados han tenido que vender el ganado”.

Fedegán en su pronunciamiento, destacó que los precios de los insumos no han bajado, no obstante, los acontecimientos y vaivenes de la economía internacional e incluso nacional, y eso sucede con varios productos como las sales, la urea y, otros; no pasa nada. En consecuencia, los ganaderos ven cómo el poder adquisitivo se les reduce de manera permanente.

Finalmente, se debe tener en cuenta que esta no es la primera vez que desde los ganaderos se pide que las autoridades intervengan ante posible especulación de precios de la carne de res, que datos del mismo Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es de los alimentos que más ha jalonado la inflación de país.