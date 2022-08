Habrá reducción de penas en política criminal: MinJusticia

Colombia

En el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la nueva política criminal del Estado.

Al respecto, aseguró que habría reducción de penas de varios delitos y dijo que se estudiarán reformas a esta política que criminalicen algunas conductas, tal y como lo anunció el Gobierno Nacional.

También se refirió a la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, señalando que están a la espera del documento para su firma y el expediente, con el fin de definir si se recibirá su declaración en Colombia o en Estados Unidos.

“Hasta que no llegue, no me siento habilitado para expresas ninguna opinión. Conozco la noticia, pero no el expediente y uno tiene que hablar habiendo mirado el expediente. Ruego una espera mientras llega el expediente de la Corte”, señaló el ministro.