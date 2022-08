Amenazan con corona fúnebre a líderes que protegen víctimas del Canal del Dique

En entrevista con La W, Adil Meléndez, líder de la Ruta del Cimarronaje y uno de los más férreos defensores de las comunidades y víctimas de cara a la licitación del Canal del Dique, denunció que tanto él como dos de sus compañeros (Fredi Martínez y Edinson Lucio) fueron amenazados con una corona fúnebre, en la que se les señaló como “enemigos del desarrollo”.

“Se decía que nos tenían ubicados, que nos iban a dar de baja, porque éramos enemigos del desarrollo, iremos a la Fiscalía a poner la denuncia”, afirmó Meléndez.

De acuerdo con Meléndez, la principal hipótesis de la amenaza se relaciona con su trabajo por las garantías a las comunidades en el marco de la adjudicación de la obra.

“Desde el año 2020 que advertimos que las consultas previas estaban amañadas, que la ANLA y sus funcionarios presuntamente Javier Riaño, Germán Cardona, Gustavo Duque, entre otros con asocio al ministerio del interior tenían presiones sobre las comunidades tendimos una denuncia”, expresó.

Según Meléndez y refiriéndose a las amenazas “detrás de esto y sin duda no podemos olvidar que puede estar el proyecto porque hay unos antecedentes de violencia contra líderes (...) no puedo decir frontalmente que es el proyecto, pero hay unos antecedentes, yo he dado nombres de funcionarios”.

El director de seguridad de Bolívar, José Ardila, respondió que harán seguimiento a la denuncia que los defensores presentarán ante la Fiscalía e igualmente anunció que esperan sostener una reunión con los líderes, para así acompañarlos en la ruta para lograr el acompañamiento necesario de las autoridades competentes.